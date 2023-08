vrijdag 25 augustus 2023 om 10:14

Vuelta 2023: Mogelijk stevige regenval tijdens ploegentijdrit, onweer verwacht op zondag

Het openingsweekend van de Vuelta a España kan wel eens heel nat gaan worden. In de zomermaanden kan het erg warm zijn, maar dat wordt afgewisseld met extreme weersomstandigheden. Volgens Weeronline is de kans op een stevige regenbui tijdens de ploegentijdrit aanwezig en is het zondag tijdens etappe 2 oppassen voor onweersbuien.

“Zaterdag begint droog en vrij zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking meer toe en in de avonduren trekken enkele buien over de regio Barcelona”, vertelt meteoroloog Berend van Straaten, die voor WielerFlits met extra nadruk keek naar de weersverwachting tussen 19.00 en 21.00 uur.

“Het is vrij aannemelijk dat de ploegentijdrit niet geheel droog gaat verlopen. De buien kunnen vrij stevig uitpakken, maar hebben wel een vrij plaatselijk karakter. Het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat het meevalt.”

‘Stevige onweersbuien bij begin etappe 2’

De tweede etappe van Mataró naar Barcelona gaat sowieso te maken krijgen met neerslag, verwacht Van Straaten. “Zondagochtend vallen rondom de regio Mataró regen- en onweersbuien. Plaatselijk kunnen de buien zeer stevig uitpakken met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Rondom Mataró kan er 20 tot lokaal 50 mm regen vallen”, geeft hij aan.

“In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon weer door, maar zeker de eerste helft van de etappe moet er nog rekening worden gehouden met stevige regen- en onweersbuien. Al met al zeker voor de zondag vrij slechte vooruitzichten”, verwacht de meteoroloog.