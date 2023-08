Julian Dubbeld • donderdag 24 augustus 2023 om 19:05

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 1 naar Barcelona – Deelt Jumbo-Visma tik uit in ploegentijdrit?

De komende drie weken is het weer tijd voor de Vuelta a España. In Spanje gaan we een groot gevecht zien tussen Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primož Roglič. Wie deelt er in de eerste etappe al een tik uit? WielerFlits blikt vooruit op de ploegentijdrit in Barcelona.

Parcours

La Gran Salida vindt dit jaar plaats in de straten van Barcelona. In een ploegentijdrit van 14,8 kilometer krijgen de teams de meeste hoogtepunten van Barcelona te zien, al is de vraag of de renners daar wel oog voor hebben tijdens het afzien.

De start van de eerste rit is naast het strand Somorrostro, waarna het parcours rechtstreeks de binnenstad ingaat. Al in de eerste kilometers rijden de teams langs het Catalaanse parlement en de Arc de Triomf, niet te verwarren met die in Parijs. In oostelijke richting, via een paar haakse bochten, wordt vervolgens het grote Placa de les Glòries Catalanes opgezocht.

We zijn dan al bijna bij de beroemde Sagrada Familia, maar eerst moet nog een klein lusje richting het hippe stadsdistrict Santi Marti worden gemaakt. Eenmaal bij de statige basiliek van Antoni Gaudì zijn de renners over halfweg in de tijdrit. In een rechte lijn wordt vervolgens met het Casa Milà een volgend hoogstandje van Gaudì opgezocht.

De tijdrit zit er dan echt bijna op. Bij het Gaudì-huis slaan de renners in korte tijd linksaf en rechtsaf, om vervolgens naar de Montjuïc te rijden. Aan de voet van deze iconische heuvel ligt de finish. Op de klim zelf moeten de renners nog even wachten. Die staat een dag later op het programma.

Zaterdag 26 augustus, etappe 1: Barcelona-Barcelona (TTT, 14,8 km)

Start eerste ploeg: 19.05 uur

Finish eerste ploeg: rond 19.21 uur

Start laatste ploeg: 20.29 uur

Finish laatste ploeg: rond 20.45 uur



Afstand: 14,8 kilometer

Favorieten

Een grote ronde kun je op verschillende manieren laten beginnen. In de Giro d’Italia en Tour de France kiest men vaak voor een vlakke rit-in-lijn of een proloog/kortere individuele tijdrit. De organisatie van de Vuelta a España draait er zijn hand niet voor om, om met een ploegentijdrit te openen. Dat is sinds de eeuwwisseling al vaker voorgekomen. Zo was Utrecht vorig jaar nog het decor van een inleidende TTT over net iets meer dan twintig kilometer.

En ook dit jaar werken de deelnemers weer in ploegverband een tijdrit af. Dit keer is Barcelona de uitverkoren plek om dat te doen. In een ploegentijdrit van 14,8 kilometer zullen al meteen de eerste verschillen ontstaan tussen de renners met klassementsambities. Het is voor een ploeg als Jumbo-Visma bijvoorbeeld een ideale gelegenheid om een eerste vroege tik uit te delen aan de concurrentie. Er zijn echter ook teams die de schade zoveel mogelijk moeten beperken.

Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Dylan van Baarle, Jan Tratnik, Wilco Kelderman, Robert Gesink, Attila Valter en Sepp Kuss… Het is eigenlijk niet eerlijk ten opzichte van de concurrentie. Jumbo-Visma komt met een duizelingwekkend sterke selectie aan het vertrek van de Vuelta a España en heeft één duidelijk doek voor ogen: het winnen van de laatste grote ronde van het seizoen. Of het nu met Tourwinnaar Vingegaard of Roglič – een drievoudig winnaar van de Vuelta – is, maakt niet zoveel uit. De Nederlandse formatie wil vooral die unieke trilogie – het winnen van alle drie de grote rondes in één seizoen – voltooien.

De geel-zwarte brigade zal dan wel eerst moeten afrekenen met te duchten tegenstanders als Remco Evenepoel, Juan Ayuso en João Almeida, maar kan op de eerste Vuelta-dag al meteen een flinke tik uitdelen aan de concurrentie. Jumbo-Visma is namelijk de torenhoge favoriet voor winst in de ploegentijdrit, met erkende hardrijders als Roglič, Vingegaard, Van Baarle, Tratnik en Kelderman aan boord. Van het achttal staat alleen Sepp Kuss nu niet bekend als een hardrijder, maar de Amerikaan zal onderweg ongetwijfeld zijn rol spelen. In de voorbije Vuelta a Burgos won de ploeg al op overtuigende wijze een ploegentijdrit, is het nu weer raak?

De concurrentie is gewaarschuwd, al mogen de mannen van INEOS Grenadiers ook met vertrouwen uitkijken naar de inleidende ploegentijdrit. De Britse formatie laat ook weinig aan het toeval over in de jacht op de eindzege, en dus kan kopman Geraint Thomas rekenen op een zeer sterke ploeg. Een formatie met de nodige PK’s, met de tweevoudig wereldkampioen tegen de klok Filippo Ganna en Jonathan Castroviejo, nog zo’n erkende tijdrijder. En ook mannen als Thymen Arensman en Laurens De Plus kunnen wel overweg met hun tijdritfiets. Tel daar nog Egan Bernal, Omar Fraile en Kim Heiduk bij op en je hebt een ploeg die kan meestrijden om de dagzege.

Jumbo-Visma heeft met Primož Roglič en Jonas Vingegaard twee grote favorieten voor de eindzege in de rangen, maar de titelverdediger rijdt toch echt voor Soudal Quick-Step. Remco Evenepoel staat ook dit jaar weer aan de start van de Spaanse ronde, in de hoop zijn titel te prolongeren, en zal hopen op een knalstart. De regerende wereldkampioen in het tijdrijden kan dan misschien niet rekenen op de sterkste ploeg, maar met Mattia Cattaneo (8e op het voorbije WK tijdrijden) en Casper Pedersen als extra motoren moet de ploeg wel ver kunnen komen in de TTT. Evenepoel zal alleen wel rekening moeten houden met tijdverslies.

Nee, misschien mogen we nog wel meer verwachten van de manschappen van UAE Emirates. Voor de ploeg uit het Midden-Oosten is het zaak om een zo scherp mogelijke tijd neer te zetten, anders kennen de kopmannen Juan Ayuso en João Almeida toch wel een valse start. Dit moet zeker binnen de mogelijkheden liggen. Renners als Ayuso, Almeida, Jay Vine en erkende specialisten als Finn-Fisher Black en Rui Oliveira hebben immers een goede tijdrit in de benen. Jumbo-Visma kloppen is geen evidente opdracht, maar een topnotering moet er toch wel inzitten voor UAE Emirates.

Een ploeg die vaak ook goed voor de dag komt in ploegverband en ook nog eens het thuisvoordeel heeft: Movistar. Met Enric Mas als klassementsleider, verwachten we de ploeg zeker in het linkerrijtje. Meervoudig Portugees tijdritkampioen Nelson Oliveira is op papier de beste tijdrijder van het achttal en daarmee ook de grote aanjager/inspirator, maar ook seizoensrevelatie Oier Lazkano, Iván García, Imanol Erviti en Mas zullen zeker hun steentje bijdragen. Met Ruben Guerreiro, Einer Rubio en Jorge Arcas zijn er ook een paar ‘mindere’ schakels, maar in een ploegentijdrit draait het ook (of vooral) om een goede samenwerking.

En verder? EF Education-EasyPost vinden we ook vaak terug in de bovenste regionen van een ploegentijdrit en ook nu sluiten we een goede klassering van de Amerikaanse formatie niet uit. De meest in het oog springende naam, op tijdritgebied dan, is Stefan Bissegger. De regerende Europees kampioen tegen de klok kan met mede-hardrijders als Marijn en Julius van den Berg, Sean Quinn en Hugh Carthy misschien wel verrassen, al zijn er met Jonathan Caicedo, Diego Camargo en Andrea Piccolo wellicht net iets te veel renners in de selectie opgenomen, die wat minder bedreven zijn in het rijden tegen de klok.

Nee, dan verwachten we nog meer van de mannen van Bahrain Victorious, dat met Mikel Landa, Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Wout Poels, Jasha Sütterlin, Antonio Tiberi, Kamil Gradek en Matevž Govekar zal aantreden. Een goede mix van hardrijders en renners die ook wel iets kunnen bijdragen in een ploegentijdrit, maar is het ook genoeg om mee te doen voor de dagzege? Die vraag kunnen we ook stellen voor Jayco AlUla. De Australische formatie is – met de aanwezigheid van Michael Hepburn, Callum Scotson, Matteo Sobrero en Felix Engelhardt – een meer dan gevaarlijke outsider.

Onze laatste sterren gaan naar respectievelijk BORA-hansgrohe en Astana Qazaqstan. BORA-hansgrohe komt met een meer dan degelijke ploeg op de proppen voor een ploegentijdrit. Aleksandr Vlasov, Emanuel Buchmann, Nico Denz, Lennard Kämna, Jonas Koch, Sergio Higuita en Cian Uijtdebroeks… Niet slecht, toch? Astana Qazaqstan rekent dan weer op good old Luis León Sánchez, Joe Dombrowski, Vadim Pronskiy, Samuele Battistella, Andrey Zeits, Javier Romo, Fabio Felline en David De la Cruz. Dit is nu niet meteen een winnende formatie, maar de blauwhemden zullen ook zeker geen modderfiguur slaan. Wel integendeel.

Voor teams als Lidl-Trek (Bauke Mollema en Edward Theuns als grootste motoren), Intermarché-Circus-Wanty (Rune Herregodts, Rui Costa en Rein Taaramäe) en Lotto Dstny (Thomas De Gendt) is schade beperken toch het belangrijkste devies, net als voor de andere ploegen die acte de présence geven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jumbo-Visma

*** INEOS Grenadiers, UAE Emirates

** Soudal Quick-Step, Jayco AlUla, Bahrain Victorious

* Movistar, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Astana Qazaqstan

Weer en TV

Het is deze dagen bloedheet in Spanje, maar zaterdag zakt de temperatuur voor het eerst in langere tijd weer ruim onder de dertig graden. Een nadeel: er wordt in het weekend ook nogal wat regen verwacht. Er is zaterdagavond kans op enkele regen- en onweersbuien. Een ploegentijdrit over natte wegen… Het is te hopen dat de weersverwachtingen nog wat bijdraaien.

De Vuelta a España is de komende weken live te volgen via Eurosport, de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN én Sporza. Zaterdag zijn ze er live bij vanaf de start van de ploegentijdrit rond 19.00 uur.