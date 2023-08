zaterdag 26 augustus 2023 om 21:41

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 2 naar Barcelona – Ontbindt Roglic meteen zijn duivels in uitnodigende rit?

De tweede rit in de Vuelta a España 2023 staat in het teken van de Montjuïc. Op de heuvel in Barcelona kunnen de punchers en klassementsrenners zichzelf voor de eerste keer tonen, maar ook de sterke sprinters maken kans op de zege. Primoz Roglic is dé topfavoriet, maar wie gaat er zich nog tussen gooien? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Een dag na de ploegentijdrit is het peloton voor eventjes uit Barcelona. De start is namelijk in de Catalaanse havenplaats Mataró. Dit keer geen start vanuit de stranden waar de stad om bekend staat, maar aan de rand. De renners kunnen zo snel het Catalaanse binnenland intrekken.

Al snel na de start begint het wegdek te rijzen, als met de Coll de Sant Bartomeu (6,4 km aan 4,9%) de eerste gecategoriseerde klim in deze Vuelta op het programma staat. Baanbrekend is de klim niet, al zullen renners die in de vroege vlucht mee willen hun pijlen op deze beklimming hebben gericht.

Na de Sant Bartomeu zal de rust in het peloton terugkeren voor een kilometer of vijftig, als de renners in het Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac een klim van tweede categorie voor de kiezen krijgen: de Coll d’Estenalles (12,9 km aan 3,9%). De klim huisvest een paar mooie panorama’s en uitzichten op rode rotsblokken, maar is verder niet al te spannend.

De grote terugtocht naar Barcelona kan vervolgens al beginnen langs plaatsen als Manresa en Castellbell y Vilar. De prachtige Montserrat laten de parcoursbouwers helaas links liggen op de weg terug naar Barcelona, maar de laatste vijftien kilometer zal nog veel goedmaken.

Via Molins de Rei en Llobregat komen de renners Barcelona binnengereden, waar de finale op Montjuïc begint. Een finale die niet heel veel hoogtemeters telt, maar waar de punchers wel aan hun trekken komen en meteen een slag in het algemeen klassement kunnen slaan.

De klim naar het kasteel van Montjuïc is 2,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5%, maar door de steile slotmeters (900 meter aan 9,4%) met stijgingspercentages boven de 15 procent kunnen er toch nog verschilletjes gaan plaatsvinden. Daarnaast wachten er op de top acht, vijf en twee bonificatieseconden.

In de laatste kilometers wacht nog een korte afdaling, waarna de slotkilometer nog even oploopt met een percentage van 4%. In 2012 wist Joaquim Rodríguez op exact dezelfde aankomst twaalf seconden te pakken op de latere winnaar Alberto Contador. Philippe Gilbert won destijds de etappe.

Zondag 27 augustus, etappe 2: Mataró-Barcelona (181,8 km)

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 13.11 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 182 kilometer

Favorieten

De tweede etappe van de Vuelta is een moeilijke om te voorspellen. Als de klassementsrenners zin hebben om al meteen te koersen, kunnen ze iets proberen op de klim naar het kasteel van Montjuïc. Doen ze dat niet en blijft het relatief rustig in het peloton, kunnen ook sterke sprinters zondag overleven. Meerdere scenario’s zijn met andere woorden mogelijk.

Een belangrijke referentie is die etappe in 2012, die daarnet werd aangehaald. Destijds werd er dezelfde finale gereden en knalde Gilbert naar de winst. De Belgische oud-renner klopte Joaquim Rodríguez, ook zo’n typische puncher, maar verder in de top-10 vinden we ook een aantal sterke snelle mannen terug. Het is duidelijk: heel wat verschillende renners kunnen zondag zegevieren.

Toch lijkt het logisch om Primoz Roglic de meeste sterren te geven. De Sloveense wielrenner is een renner die op heel wat verschillende soort aankomsten kan winnen. Roglic kan zondag ook op verschillende manieren winnen. Hij kan wegrijden op de steile klim voor de laatste kilometers, maar kan ook wachten en rekenen op zijn sprint. Bovendien is de renner van Jumbo-Visma misschien wel dé snelste renner in het pak op een lastige aankomst na een zware rit. De topfavoriet dus.

Als we het hebben over Roglic, komen we ook snel terecht bij Remco Evenepoel. Twee jaar geleden zouden we de Belgische wereldkampioen tijdrijden niet bij de favorieten rekenen voor dit soort ritten, maar Evenepoel heeft op dit terrein stappen gemaakt. Herinner u de Ronde van Catalonië, waar hij Roglic het vuur aan de schenen legde in de sprints, en vooral de meest recente Clásica San Sebastián, waar hij Pello Bilbao klopte in een sprint met twee. Evenepoel, die natuurlijk uitkomt voor Soudal Quick-Step kan zondag ook een slag slaan.

Naast Roglic en Evenepoel zijn er nog wat klassementsrenners die zich kunnen tonen. Ze moeten het in principe afleggen tegen de twee eerder genoemde namen, maar houd zondag ook rekening met Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Juan Ayuso, João Almeida (beiden UAE Emirates), Enric Mas (Movistar) en Mikel Landa (Bahrain Victorious). Het is echter onwaarschijnlijk dat deze renners al vol zullen gaan op de tweede dag en in een sprint zullen ze het ook moeten afleggen tegen snellere jongens. Een ster krijgen ze met andere woorden dus niet.

We moeten ook rekening houden met het scenario dat een sterke sprinter rit twee wint. Kaden Groves bijvoorbeeld. De Australiër van Alpecin-Deceuninck lijkt dé snelle man die misschien wel zou kunnen overleven in het centrum van Barcelona. Groves kan een zware etappe aan en heeft de snelheid, dat bewees hij door dit jaar onder meer een rit te winnen in de Giro d’Italia. Na zijn opgave in de Giro kwam Groves niet meer in de buurt van de zege, maar hij zal zich goed voorbereid hebben op de derde grote ronde in zijn carrière. Wel is de vraag hoe Groves zijn valpartij in de openingsrit heeft verteerd.

Bryan Coquard is ook zo’n renner die de tweede etappe in principe moet aankunnen. Coquard is nog steeds op zoek naar zijn eerste zege in een grote ronde en in deze Vuelta zal hij een aantal kansen krijgen. Zondag moet de renner van Cofidis hopen dat het tempo niet te hoog ligt op de klim en dat hij zo in een kansrijke positie terecht kan komen. In de meest recente Tour de France eindigde hij vijf keer in de top-10, dus de snelheid heeft Coquard zeker nog.

De Nederlandse wielerfans hoeven niet te treuren, want met Marijn van den Bergkan er zondag ook zomaar een Nederlander zegevieren. De renner van EF Education-EasyPost maakte indruk in de Ronde van Polen door als enige snelle man een lastige etappe te overleven en het daarna met heel veel overmacht af te maken. Van den Berg krijgt in zijn eerste grote ronde meteen heel wat mogelijkheden. Echt veel snelle mannen zijn er niet én hij kan een zware rit aan. Dat is een mooie combinatie, zeker voor zondag. Schrijf hem dus maar op.

Echte punchers zullen zich zondag ook willen tonen. Iemand als Andreas Kron bijvoorbeeld, die in de Vuelta voor een ritzege gaat. De 25-jarige renner van Lotto Dstny krijgt een etappe op zijn maat. Houd ook rekening met Romain Grégoire, de jonge Fransman van Groupama-FDJ. Grégoire won onlangs nog twee etappes in een Franse rittenkoers (en ook het eindklassement). Het waren telkens ritten vol met heuvels en met finish op een zware aankomst. De 20-jarige Grégoire is nog piepjong, maar is echt wel een kanshebber voor de tweede etappe.

Kévin Vauquelin is nog zo’n jonge renner die smult van dit soort etappes. De coureur van Arkéa-Samsic kon dit seizoen al drie keer zegevieren en heeft naam gemaakt. Vauquelin is nog zeker niet de grootste naam, maar schrik niet als de Fransman zondag in de buurt van de zege komt. Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Iván García Cortina (Movistar), Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), Javier Romo (Astana Qazaqstan) en Sean Quinn (EF Education-EasyPost) zijn gelijkaardige soort renners. Zij kunnen ook meedoen voor de zege zondag.

Voor de volledigheid noemen we ook nog Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), Oier Lazkano (Movistar), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Attila Valter (Jumbo-Visma), Felix Engelhardt en Matteo Sobrero (beiden Jayco-AlUla).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primoz Roglic

*** Kaden Groves, Bryan Coquard

** Remco Evenepoel, Marijn van den Berg, Romain Grégoire

* Santiago Buitrago, Juan Sebastián Molano, Kévin Vauquelin, Andreas Kron

Weer en TV

Het belooft zondag een barre dag te worden in Barcelona. Weeronline verwacht een dag vol met regen én met stevige wind. Zo zal er heel wat neerslag vallen en zal er een noodoostenwind staan die waait met een kracht van 3 à 4 Beaufort. De temperaturen zullen rond de 22 graden Celsius liggen.

De Vuelta a España is de natuurlijk live te volgen. Je kan de Spaanse wedstrijd bekijken via Eurosport, de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN én Sporza. Zondag zijn ze bij Sporza live bij vanaf 15.45 uur, bij de andere kanalen kan je een goed uur eerder al terecht voor de uitzendingen. Voor meer informatie kan je terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.