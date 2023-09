zondag 17 september 2023 om 20:18

Vuelta 2023: Groves klopt Ganna in spectaculaire slotrit door Madrid, historische eindzege Sepp Kuss

Sepp Kuss mag zich officieel de winnaar van de Vuelta a España 2023 noemen. De leidende positie van de Amerikaan kwam in de slotrit naar Madrid niet meer in gevaar, waardoor hij samen met Jonas Vingegaard en Primož Roglič het eindpodium kleurde. De laatste etappe naar Madrid was ontzettend spannend door een vluchtpoging die op 500 meter van de meet werd ingerekend. Kaden Groves, die mee zat met Remco Evenepoel en Filippo Ganna, bleek desondanks sterk genoeg om de spurt te winnen.

Pas laat in de middag klonk het startschot van de 21ste en laatste etappe van de Vuelta a España. Nog voor de start waren alle ogen al op Jumbo-Visma gericht, want het Nederlandse team presenteerde een uniek tenue dat alleen in deze slotrit verreden werd. Het was een zwart shirt met daarop roze, gele en rode accenten om de eindzeges in de Giro, de Tour en de Vuelta te vieren.

Ook verschenen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Sepp Kuss voor de start in hun gewonnen leiderstruien. De winnaars van het geel, het roze en het rood (in het seizoen 2023) die voor een unicum zorgden door namens Jumbo-Visma op de plekken 1-2-3 te eindigen in deze Ronde van Spanje. Later, tijdens de rit, reden zij ook meermaals samen voor de fotografen.

Ook de truidragers Kuss, Kaden Groves, Remco Evenepoel en Juan Ayuso lieten zich zien om de rode trui, de groene trui, de bolletjestrui en de witte trui te tonen. Na de nodige plichtplegingen en grappen en grollen ging op 70 kilometer van de finish het tempo de hoogte in, onder aanvoering van good old Robert Gesink en Dylan van Baarle.

Op 50,8 kilometer van de finish passeerde het peloton voor het eerst de finish in Madrid, waarna nog tien lokale rondjes van 5,8 kilometer volgden. Meteen lieten de sprintersploegen van Alpecin-Deceuninck en Team dsm-firmenich zich aan kop zien. Groves kwam een rondje later als eerste over de meet bij de tussensprint, waardoor hij extra zekerheid inbouwde voor zijn groene trui.

Evenepoel, Ganna en Groves in de aanval

Het was ook het teken om aan te vallen voor Nico Denz en ritwinnaars Lennard Kämna en Rui Costa. Een aanval van Superstrijdlust-winnaar Remco Evenepoel mocht ook niet ontbreken. Hij kreeg Groves en Filippo Ganna met zich mee, waardoor we een levendige finale kregen met zes koplopers die samen deze Vuelta goed waren voor acht (!) ritzeges. Zij pakten meer dan 25 seconden op het peloton, waar het alle hens aan dek was.

Meerdere ploeggenoten van Ganna en Groves verstoorden de achtervolging van EF Education-EasyPost, Lotto Dstny, Team dsm-firmenich en UAE Emirates. Die teams probeerden er nog een sprint van te maken, maar konden moeilijk het gat van ruim 15 seconden dichten met de zes grote motoren die vooraan reden. Het afstopwerk had het gewenste effect, want de voorsprong liep terug op naar 20 seconden.

Twee rondes voor het einde kreeg het peloton toch de vaart erin, maar het gat bleef maar hangen rond de 10 seconden. Sterker nog, bij het ingaan van de slotronde was het gat weer gegroeid tot 13 seconden voor Evenepoel, Ganna, Groves, Denz, Kämna en Costa. Drie kilometer voor de meet was het gat nog zeven seconden, waarna in de slotkilometer het pokeren begon vooraan.

Daardoor sloot het peloton aan op 500 meter van de finish, maar door een nieuwe versnelling van Evenepoel kon Groves meeschuiven in zijn wiel. De Australische groenetruidrager kwam uit het zog van de Belg en wist door een lange sprint zijn derde ritzege van de Vuelta binnen te halen. Ganna werd nog tweede, Denz derde en Evenepoel achtste. Hugo Page was de eerste sprinter vanuit het peloton op plek vier.

1-2-3 voor Jumbo-Visma

In het algemeen klassement veranderde – zoals verwacht – niets meer in Madrid. Sepp Kuss mag zich voor het eerst eindwinnaar van een grote ronde noemen. Zijn grootste slag sloeg hij in de monstervlucht naar Javalambre, waarna hij de rode trui veroverde en met verve wist te verdedigen. Zijn ‘kopmannen’ zijn tweede en derde in deze Vuelta: Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.

Komende dinsdag wordt Sepp Kuss in Amsterdam gehuldigd door Jumbo-Visma.