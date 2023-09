zondag 17 september 2023 om 18:33

Vuelta 2023: Jumbo-Visma viert unieke trilogie met speciaal tenue in slotrit naar Madrid

Jumbo-Visma kent een bijzonder succesvol jaar. Nadat Primoz Roglic de Giro d’Italia won en Jonas Vingegaard de Tour de France op zijn naam schreef, domineerde de Nederlandse ploeg ook in de Vuelta a España. Nu met Sepp Kuss als gevierde man. Om stil te staan bij de unieke prestatie van dit jaar – nog nooit won één ploeg alle drie de grote ronden in hetzelfde jaar, laat staan met drie verschillende coureurs – dragen de renners in de slotrit naar Madrid een speciaal tenue.

De outfit is overwegend zwart, maar op de helmen, handschoentjes, outfits en andere accessoires zien we ook de kleuren roze, geel en rood. Ook op de wielen en bidons van de renners bevatten voor de gelegenheid details in deze kleuren. Hiermee wordt natuurlijk verwezen naar de leiderstruien in al de drie grote rondes.

Over die leiderstruien gesproken: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss poseerden voor de start van de eenentwintigste etappe ook nog samen in hun leiderstruien. Roglic in het roze, Vingegaard in het geel en Kuss in het rood.