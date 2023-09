zaterdag 2 september 2023 om 09:21

Vuelta 2023: Dries Van Gestel en Robbe Ghys flink geschaafd na valpartijen

Dries Van Gestel en Robbe Ghys zijn gehavend uit de zevende etappe van de Vuelta a España gekomen. De Belg van TotalEnergies liep een wond aan de elleboog op bij de valpartij op vijf kilometer van de meet, terwijl de sprintaantrekker van Alpecin-Deceuncinck vooral veel schaafwonden had.

“Ik zat achter Robbe. Ik denk dat hij het wiel van zijn voorganger aantikt. Hij valt en ik vloog erover. Het zag er alvast niet goed uit voor hem”, vertelde Van Gestel kort na de finish aan Het Nieuwsblad. “Ik heb een beetje last van de elleboog. Het is wel lastig buigen, maar het zal moeten gaan.”

Alpecin-Deceuninck heeft laten weten dat het met Robbe Ghys goed gaat, ondanks de schaafwonden die hij opliep bij de schuiver over het asfalt. “Er is niets wat ik meer kon doen. Ik raakte het wiel van mijn ploegmaat en verloor de controle over mijn fiets”, aldus Ghys op sociale media.

De Belgische coureur richtte zich ook nog tot Thymen Arensman, het zwaarste slachtoffer van de crash. “Ik hoop dat alles goed met u gaat”, schrijft Ghys. Vrijdagavond kreeg hij goed bericht uit het ziekenhuis van Arensman, die flink wat schade heeft overgehouden aan de val, maar geen ernstige breuken heeft opgelopen.