zaterdag 2 september 2023 om 10:42

Thymen Arensman: “Ik heb ongelooflijk veel geluk had, mijn helm heeft mijn leven gered”

Update Thymen Arensman heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst gereageerd op zijn zware val in de Vuelta a España. De mede-kopman van INEOS Grenadiers kwam in de zevende etappe op vijf kilometer van de finish zwaar ten val en moest met een ambulance worden afgevoerd. “Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad”, schrijft hij op Instagram. “Waarschijnlijk heeft mijn helm mijn leven gered.”

“Los van dat het overal pijn doet, heb ik hoofdpijn en mis ik een tand, maar lijkt het erop alsof niets gebroken is”, vertelt Arensman vanuit het ziekenhuis.

Dat is in lijn met wat zijn ploeg INEOS Grenadiers vrijdagavond laat communiceerde over de toestand van de Nederlanders. Bij diverse scans in het ziekenhuis waren geen ernstige verwondingen of breuken gezien in zijn schedel of ruggengraat. Wel is Arensman op meerdere plekken gehecht. “Zijn situatie is stabiel en hij blijft voorlopig onder observatie in het ziekenhuis”, liet INEOS weten.

“Ik kan mij niets meer herinneren van wat er gebeurd is. Ik ben wakker geworden in het ziekenhuis en moet een paar uur buiten westen geweest zijn. Ik ben niet de mooie ‘ik’ op dit moment door de hechtingen en schade in mijn gezicht. Ook mis ik een tand, maar dat neem ik voor lief.”

Arensman komt tot slot met een geruststelling. “Het gaat relatief oké. Ik ga nu mijn ploegmaten aanmoedigen, terwijl ik probeer volledig te herstellen. Adios!”

Update 10.40 uur

Zaterdagochtend mocht Arensman het ziekenhuis alweer verlaten. Hij heeft vervolgens zijn ploeggenoten in het hotel nog opgezocht om ze te steunen. “Ik heb wel nog wat hoofdpijn, dus ik ga het heel rustig aan doen”, vertelt hij. “Mijn vriendin is ook hier en we vliegen vandaag terug naar Nederland. Daar ben ik heel blij mee.”