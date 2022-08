Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 9 bergrit naar Les Praeres

Het peloton in de Vuelta a España 2022 blijft – weliswaar voor het laatst deze ronde – verder koersen aan de noordkust van het land, met de Golf van Biskaje nooit ver weg. Deze zondag staat er opnieuw een bergetappe op het programma. Het venijn zit ‘em in de staart, want deze etappe eindigt op een steile muur. WielerFlits blikt vooruit!

De rit vertrekt weer in Asturië, waar Villaviciosa dit keer het decor is voor de start. Deze plek is vooral bekend om de vele appelbomen die het gebied rijk is, waarmee er in de stad veel cider geproduceerd wordt. Daarnaast zijn er in de regio relatief veel boeren, die zich richten op de zuivelindustrie. Voorheen was de visserij ook een belangrijke inkomstenbron voor de mensen in Villaviciosa, maar dat is in de loop der jaren flink teruggelopen. Het is overigens niet voor het eerst dat de Vuelta er passeert. In 2020 was het eveneens de startplaats voor de elfde etappe naar de Alto de la Farrapona, terwijl er in 2013 en 2014 ook al passages waren. Twee jaar geleden won David Gaudu die rit.

Ook nu is de streep getrokken op een beklimming, die ditmaal luistert naar de naam Las Praderas. De organisatie hanteert echter de Asturische naam, waardoor er in het routeboek Les Praeres staat. Die klim brengt de renners over slechte wegen en is door de lokale herders ingesteld als toevluchtsoord van hun kuddes schapen en geiten. De klim ligt in het Peñamayor-gebergte en is populair onder wandelaars en natuurliefhebbers vanwege het panorama-uitzicht op de top. Deze aankomst maakte in 2018 zijn debuut in de Vuelta. Destijds was Simon Yates de beste, door Miguel Ángel López en Alejandro Valverde te verslaan. Alle klassementsrenners bleven toen wel binnen een minuut.

Parcours

In Villaviciosa schiet het Vuelta-peloton dus opgang voor deze negende etappe, een plek die is gelegen aan de gelijknamige rivier. De route gaat eerst in oostelijke richting naar de kust van de Golf van Biskaje. Vanaf Nueva, na ongeveer 45 kilometer, krijgen de renners de eerste helling voor de kiezen. Dat is de Alto del Torno (8.3 km aan 5,7%) van de tweede categorie. Geen peulenschil, maar doorslaggevend is die klim in deze fase van de koers niet per se.

Na de Torno dalen de renners af in de richting van het vissersplaatsje Arriondas, onderdeel van de gemeente Cangas de Ónis. Dat is noemenswaardig en wel om de volgende reden: in deze gemeente stapte Miguel Induráin, vijfvoudig winnaar van de Tour de France, af in de Ronde van Spanje van 1996. Het beste Vuelta-resultaat van de Spanjaard is een tweede plaats in de editie van 1991, achter landgenoot Melchor Mauri.

Eenmaal voorbij Arriondas staat al vlot de Mirador del Fito te wachten, een klim van de eerste categorie. Deze beproeving is 9,7 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 5,6%. Eenmaal boven kun je genieten van een prachtig uitzicht over Asturië, maar daar zullen de heren renners geen boodschap aan geven. Daarna volgt er met de Alto de la Llama (7,4 km aan 4,9%) opnieuw een helling, deze keer van de derde categorie. In 2007 reden ze er in de Vuelta ook al eens over.

Nadat de renners zijn teruggekeerd in Villaviciosa voor de tussensprint, kunnen ze zich opmaken voor een lastig slot. Eerst volgt La Campa (9 km aan 4,1%), een klim van de derde categorie. Een opwarmertje en peanuts voor de geoefende profs. De slotklim naar Les Praeres (eerste categorie) is echter van een heel ander kaliber. Hoewel de helling ‘slechts’ 3,8 kilometer is, is de gemiddelde stijging liefst 13%. Ze heeft uitschieters tot wel 23%. Op Les Praeres wint alleen de sterkste coureur in koers.

Officieuze start: 12.40 uur

Officiële start: 12.53 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 171,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Alto del Torno: tussen 14.20 en 14.30 uur

Bergsprint Mirador del Fito: tussen 15.15 en 15.30 uur

Bergsprint Alto de la Llama: tussen 15.55 en 16.15 uur

Tussensprint Villaviciosa: tussen 16.25 en 16.50 uur

Bergsprint La Campa: tussen 16.40 en 17.10 uur

Favorieten

Voor de etappe van zondag zijn er twee scenario’s waar we rekening mee houden. Enerzijds een strijd tussen de klassementsrenners, anderzijds een vluchtersgroep die weg kan blijven en voor de overwinning kan strijden. We pikken de favorieten eruit voor beide koersverlopen, al mikken we eerder op de klassementsrenners.

Voor Remco Evenepoel zal de negende etappe een nieuwe test zijn. Zeker de slotbeklimming Les Praeres is een bijzonder zware. In het verleden werd er geopperd dat de Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl moeite heeft met zware beklimmingen, maar in de meest recente Clásica San Sebastián en in deze Vuelta toont REV dat die echter ook binnen zijn mogelijkheden liggen. Op de Colláu Fancuaya klopte hij zijn concurrenten in de zeer steile slotmeters, wat de Belgische fans hoop geeft voor de steile slotklim in de negende rit.

Enric Mas was de renner die het langst in het spoor van Evenepoel kon blijven, zowel op de Pico Jano als op de Colláu Fancuaya. De Spaanse renner van Movistar staat op een tweede plaats in het algemeen klassement, hij volgt op 28 seconden van rodetruidrager Evenepoel. In 2018 won Mas de twintigste etappe van de Vuelta, door op de steile slotklim Miguel Angel López te kloppen in de sprint met twee.

Met Superman López houden we weinig rekening voor zondag. Landgenoot van López, Sergio Higuita, kan wel een zeer gevaarlijke klant zijn. De renner van BORA-hansgrohe reed tot nu toe nog niet met de beste benen rond in Spanje, maar de Les Praeres moet zeker en vast binnen zijn mogelijkheden liggen. Als er gesprint gaat worden om de zege bij de klassementsrenners, en Higuita er nog bij is natuurlijk, is hij een van dé te kloppen mannen. Zijn explosiviteit, zoals de kleine Colombiaan onlangs bewees in de Ronde van Polen, kan indrukwekkend zijn.

Als het gaat over een sprint bergop, rolt de naam Primož Roglič al snel over de lippen. De drievoudige winnaar van de Ronde van Spanje is bezig aan een solide rittenkoers. De Sloveen moet momenteel enkel zijn meerderen erkennen in leider Evenepoel en thuisrijder Mas. In de vierde etappe won Roglič op imposante wijze de groepssprint. De finish op Les Praeres zal heel wat steiler zijn dan de aankomst in Laguardia, maar de renner van Jumbo-Visma is zeker een van de topfavorieten.

Op de Colláu Fancuaya behoorden ook Simon Yates (BikeExchange-Jayco) en Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) tot de betere klassementsrenners. Spaans kampioen Rodríguez kon lang bij Evenepoel, Mas en Roglic blijven, maar moest in de laatste honderden meters de rol lossen. Yates koos er dan weer om zijn eigen tempo te rijden en kon op het einde nog de jonge Rodríguez bijbenen. Oud-winnaar van de Ronde van Spanje Yates is trouwens niet onbekend met de beklimming van Les Praeres, hij won er in 2018 solo.

INEOS Grenadiers kan overigens op meerdere paarden wedden. Toch lijken de eerder genoemde Rodríguez en Tao Geoghegan Hart de sterkste renners van de ploeg. Laatstgenoemde kwam zaterdag nog als elfde over de streep, waardoor hij naar een vijfde plaats in het algemeen klassement is geklommen. De ex-winnaar van de Giro d’Italia moet echter al bijna twee minuten toegeven op klassementsleider Evenepoel. Richard Carapaz (39ste) en Pavel Sivakov (26ste) speelden geen rol van betekenis op Colláu Fancuaya.

En wat doen ze bij BORA-hansgrohe? Klassementsrenners Jai Hindley en Wilco Kelderman hebben op zaterdag een flinke klap gekregen. Giro-winnaar Hindley kon enigszins de schade beperken, maar Nederlander Kelderman kende een flinke off-day. Uiteindelijk kwam Kelderman op bijna vijf minuten en op een 37ste plaats over de streep. De finish op Les Praeres moet hem normaal gezien liggen, maar de benen moeten natuurlijk wel meekunnen.

Een van de verrassingen deze Vuelta is Juan Ayuso. Ja, de Spanjaard liet dit seizoen al zeer mooie dingen zien, maar wat hij in de Spaanse rittenkoers doet is echt indrukwekkend voor een 19-jarige. In rit acht kwam hij samen met ploegmaat João Almeida over de finish. De twee van UAE Emirates hebben beiden een sterk eindschot, iets wat ze goed zullen kunnen gebruiken op zondag.

Andere klassementsrenners die kunnen meedoen om ritwinst zijn Ben O’Connor (AG2R Citroën), Alejandro Valverde (Movistar), Thymen Arensman (Team DSM), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) en Gino Mäder (Bahrain Victorious). Zij hebben allemaal een voordeel: ze staan op ruime achterstand van de rode trui en zullen dus wat ruimte krijgen.

Maar het scenario van een kopgroep die het haalt moeten we ook behandelen. Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) en Marc Soler (UAE Emirates) zijn momenteel de beste vluchters in de Ronde van Spanje. Vine won telkens wanneer er bovenop een berg werd gefinisht deze Vuelta, Soler won de overgangsrit naar Bilbao. Wat kunnen zij nog na de zware inspanning van zaterdag? Dat laatste geldt ook voor Thibaut Pinot. De Fransman van Groupama-FDJ behoorde tot de sterkere renners in de vroege vlucht, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een derde plaats. Heeft Pinot de lange ontsnapping verteerd en is hij klaar voor een nieuwe aanvalspoging?

Ook renners als Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Mark Padun (EF Education-EasyPost), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) en Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) schuiven we naar voren. Zij hebben inmiddels voldoende achterstand om een vrijgeleide te krijgen en weten hoe het is om een koers af te maken. Meer ervaren renners als Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) en Mikel Landa (Bahrain Victorious) moeten ook niet onderschat worden.

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zondag zullen de weersomstandigheden gunstig zijn. De temperaturen zullen rond de 22 à 23 graden Celsius liggen. Volgens Weeronline zal de zon voornamelijk achter een laag wolken hangen. Met sterke wind moeten de renners geen rekening houden, er wordt maximaal 2 Beaufort verwacht.

De negende etappe is in zijn geheel, vanaf 13.00 uur, live te volgen via Eurosport 1 en de online Eurosport Player en GCN+. Bij Sporza (Eén) zijn er vanaf 13.30 uur live beelden te zien van de koers, de NOS (NPO1) schakelt om 14.25 uur in. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!