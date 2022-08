Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 8 bergrit naar Colláu Fancuaya

Het tweede weekend van deze Vuelta a España 2022 begint met een zeer lastige etappe: slechts 156 kilometer lang, maar wel met meer dan 3.300 hoogtemeters. Spektakel onder de klassementsrenners is gegarandeerd, maar voor de mindere goden ook een strijd met de tijdslimiet. Wie slaat zaterdag zijn slag in de rit met aankomst op de Colláu Fancuaya? WielerFlits blikt vooruit!

De achtste etappe begint in Pola de Laviana. Dat is een van de negen parochies in Laviani, Asturië. Deze plaats herbergt zo’n 9000 inwoners en ligt in de Nalon-vallei. De parochie geniet vooral bekendheid om haar gastvrijheid, met meerdere mogelijkheden tot overnachten.

Wat nog meer opvalt voor een relatief klein plekje als Laviana, is de aanwezigheid van voetbalclub Real Titántico. Dat an sich is niet zo bijzonder, ware het niet dat deze club uitkomt in de Tercera División. Dat is naast de Primera División (ook bekend als La Liga, waarin clubs als FC Barcelona, Real Madrid en Athletic Club uit Bilbao in uitkomen) en de Segunda División, het derde voetbalniveau van Spanje.

Wie denkt aan Asturië en een bergrit, zal altijd hopen – behoudens de renners, uiteraard – dat de Altu de l’Angliru in het parcours zit. Die persoon komt bedrogen uit. De finish van deze achtste rit is namelijk op iets noordwestelijker gelegen Colláu Fancuaya, die hemelsbreed niet heel ver weg ligt van de Angliru.

De Fancuaya ligt in de gemeente Yernes y Tameza, waar door de ruige natuur slechts 128 mensen wonen. Bovendien heeft de bevolking te maken met sterke vergrijzing, omdat er weinig voorzieningen zijn voor jonge mensen. In 2016 werd het gebied opgenomen in het natuurpark Las Ubiñas. De talrijke bossen op de Colláu Fancuaya herbergen zeer rijke flora en fauna.

Parcours

Deze achtste etappe is echt een hel voor de minder goede klimmers in het peloton. Nog geen 3,5 kilometer na de start doemt meteen de eerste klim op. Dat is de Alto de la Collodonna (6,4 km aan 7%), een pittige helling van de tweede categorie. Hier zal een sterke kopgroep kunnen wegrijden en achterin zal de deur wagenwijd openstaan. Vanwege de korte lengte van deze rit en de waarschijnlijk sterke kopgroep die zal ontstaan, zal het tempo de gehele dag waarschijnlijk ook hoog liggen.

Na de Collodonna daalt het peloton in totaal ruim twintig kilometer naar Figareo, waar de weg weer begint te stijgen. Niet veel later begint de tweede klim van de dag die luistert naar de naam Alto de la Mozqueta (7,2 km aan 6,1%). In 2020 was deze beklimming onderdeel van de twaalfde etappe van de Vuelta. Ook toen werd de klim al vroeg in de rit opgenomen, al was dat weliswaar in tegengestelde richting van nu. Destijds lag de finish op de Angliru, na een ultrakorte rit van nog geen 110 kilometer. Hugh Carthy won die etappe.

Na de Mozqueta van tweede categorie volgt een snelle afdaling, waarna er in een tijdsbestek van vijftig kilometer drie klimmetjes van de derde categorie volgen. Circa vijftien kilometer later wacht al de Santo Emiliano (5,4 km aan 5,5%), om zo’n 26 kilometer later de top te ronden van de Puerto de Tenebredo (5,9 km aan 5,5%). Weer tien kilometer later ligt dan de Puerto de Perlavia (4 km aan 7,7%), een echte kuitenbijter. Niet lang, maar wel vrij steil. Op de top is het nog veertig kilometer naar de streep.

Die ligt op de kruin van de Colláu Fancuaya (10,2 km aan 7,9%). Deze klim maakt deel uit van de Montes de Yernes y Tameza, maar is relatief onbekend in het profwielrennen. De helling is echter wel vermaard onder wielertoeristen uit de regio. In 2019 werd de berg van eerste categorie voorzien van een hagelnieuwe asfaltlaag.

Toch is het opletten geblazen, want de weg is aan de smalle kant. Het is ook een behoorlijke steile klim, met ongeveer halverwege een piek van liefst 19%. In de laatste twee kilometer ligt het gemiddelde ook boven de 10%, met uitschieters naar 17% op de aankomststrook. Op deze klim kunnen de klassementsrenners met minuten smijten.

Officieuze start: 13.10 uur

Officiële start: 13.28 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 153,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Alto de la Colladona: tussen 13.40 en 13.45 uur

Bergsprint Alto de la Mozqueta: tussen 14.40 en 14.50 uur

Bergsprint Alto de Santo Emiliano: tussen 15.05 en 15.20 uur

Bergsprint Puerto de Tenebreo: tussen 15.55 en 16.10 uur

Bergsprint Perlavia: tussen 16.15 en 16.35 uur

Tussensprint Grado/Grau: tussen 16.40 en 17.00 uur

Favorieten

Voor de etappe van zaterdag zijn er, zoals wel vaker in deze Vuelta, twee scenario’s waar we rekening mee houden. Een strijd tussen de klassementsrenners behoort tot de mogelijkheden, terwijl ook een vluchtersgroep kan standhouden en kan strijden om de ritoverwinning. We pikken de favorieten eruit voor beide koersverlopen.

Quick-Step Alpha Vinyl zal op twee gedachtes hinken. Enerzijds weet de ploeg dat klassementsleider Remco Evenepoel in een uitstekende vorm verkeert. Op de onregelmatige Pico Jano liet hij donderdag zien dat hij momenteel een van de beste klimmers in deze Vuelta is. Je moet het ijzer smeden als het heet is, is een bekend gezegde. Gaat Evenepoel proberen zijn vorm te verzilveren door voor de ritzege te gaan en zijn voorsprong uit te breiden? Dat kan een besluit zijn dat hem op de lange termijn duur kan komen te staan.

De tweede gedachte is dat Evenepoel zijn huidige voorsprong op de concurrentie wil verdedigen. In dat geval zal Quick-Step Alpha Vinyl een kopgroep laten rijden en zo kan Evenepoel zich puur focussen op het volgen van de tegenstand. Zijn doel is namelijk om in de rode trui aan de individuele tijdrit (van dinsdag) te beginnen, dus de kans bestaat dat hij niet zelf het initiatief neemt. Bovendien weten we dat REV op een heel steile klim, zoals de finale van de Colláu Fancuaya, flink wat moeite heeft om de pure klimmers en explosieve types te volgen.

De enige referentie die we hebben voor een aankomst bergop, is die van donderdag naar Pico Jano. Daar was Enric Mas de enige renner die Evenepoel kon volgen, maar meer dan dat kon hij ook niet. Daardoor staat de kopman van Movistar op 28 seconden van de Belgische leider. Een luxe positie, want Mas weet dat hij er goed voor staat en alleen de aanvallen van achteruit hoeft te volgen. Maar op de venijnige klim naar Laguardia zagen we Mas knap derde worden, iets wat hij lange tijd niet goed kon. Is hij nu zo explosief dat hij op de Colláu Fancuaya kan meedoen voor ritwinst?

Dan zal Mas in ieder geval Primož Roglič moeten verslaan. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kende een mindere dag op de natgerende Pico Jano, maar ploegleider Grischa Niermann zei dat er ‘geen man overboord’ was. Ook Roglič zelf houdt de moed erin. Het is een aankomst die hem goed ligt, met name de laatste twee steile kilometers. De vraag is of hij de juiste benen alweer gevonden heeft daarvoor. Vaak genoeg heeft hij bewezen dat hij na een tegenslag dubbel zo hard terugslaat. Hulp van Sepp Kuss tot diep in de finale zou ook fijn zijn voor Roglič, want die ontbrak afgelopen donderdag.

Juan Ayuso was de grote verrassing van de Pico Jano. De nog maar 19-jarige Spanjaard kwam bovendrijven en finishte als vierde, waardoor hij ook een flinke sprong maakte in het algemeen klassement. Het is bij Ayuso de vraag of hij dat drie weken vol kan houden. Maar de waan van de dag regeert en dus moeten we rekening houden met de UAE Emirates-renner op deze klim. Bij zijn ploeg zal Ayuso toch ook naar João Almeida moeten kijken; de Portugees finishte donderdag in de favorietengroep en doet ook nog volop mee.

De beklimming naar Colláu Fancuaya is ook op het lijf geschreven van een lichtgewicht als Simon Yates. De kopman van BikeExchange-Jayco was in de eerste bergrit de eerste aanvaller bij de grote favorieten, maar die inspanning moest hij even later bekopen. De topvorm is er nog niet bij de wisselvallige Yates, die op een goede dag tot de beste klimmers behoort. Schroeft hij zijn explosieve klimmersbenen onder, dan is hij een serieuze gegadigde voor ritwinst.

We hebben INEOS Grenadiers nog niet genoemd. De Britse formatie zag de beoogde kopman Richard Carapaz op Pico Jano bijna drie minuten verliezen op Remco Evenepoel. Een slechte beurt dus voor de Ecuadoraan. Treedt er geen verbetering op? Dan kan Carapaz zaterdag de definitieve nekslag krijgen in het klassement. Wel heeft INEOS Grenadiers meer ijzers in het vuur. Pavel Sivakov lijkt daarvan de beste vorm te hebben. Hij loste samen met Roglič bij Evenepoel en Mas, maar behoorde wel bij de vijf beste klimmers. Tao Geoghegan Hart en Carlos Rodriguez waren de andere twee klimmers die in de grote favorietengroep finishten op Pico Jano.

BORA-hansgrohe heeft ook drie klimmers kort staan in het algemeen klassement. De meest explosieve daarvan is toch wel Wilco Kelderman, die op aankomsten als deze vaak in de top-10 eindigt. Maar de Colláu Fancuaya is zeker niet van de poes. Het is een serieuze aankomst bergop en dus moeten we ook Giro d’Italia-winnaar Jai Hindley niet uitvlakken. De beslissende slag in die Giro sloeg hij op de Passo Fedaia, een klim van bijna 13 kilometer aan 7,6%. Kan Hindley dat kunststukje herhalen? De derde man van BORA-hansgrohe is Sergio Higuita, maar hij leek toch de minste klimmer van de drie te zijn.

Andere klassementsrenners die mee kunnen doen om ritwinst zijn Gino Mäder (Bahrain Victorious), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) en Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Zij hebben allemaal een voordeel: ze hebben meer dan twee minuten achterstand op de rode trui en zullen dus wat ruimte krijgen.

Maar het scenario van een kopgroep die het haalt moeten we ook behandelen. Een naam die we meteen opschrijven is die van Jay Vine. De Australische klimmer van Alpecin-Deceuninck boekte donderdag op Pico Jano zijn eerste profzege ooit en deed dat op straffe wijze. Hij reed weg uit de kopgroep en wist een ijzersterke Evenepoel en Mas constant op zo’n 20 seconden te houden. Met de vorm van Vine zit het dus wel goed. Hij kan het afmaken vanuit de vlucht of vanuit de favorietengroep. Dat laatste heeft hij dus al bewezen. Dat Vine acht minuten achterstand heeft in het klassement, speelt in zijn voordeel.

Ook renners als Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Carlos Verona (Movistar), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) schuiven we naar voren. Zij hebben inmiddels voldoende achterstand om een vrijgeleide te krijgen en weten hoe het is om een koers af te maken. Andere ervaren renners als Marc Soler (UAE Emirates) en Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) moeten ook niet onderschat worden. Soler kan voor zijn tweede ritzege van deze Vuelta gaan, mits hij de vrijheid krijgt van de ploeg.

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Tijdens de vorige bergetappe van de Vuelta regende het pijpenstelen, maar zaterdag, als het peloton zich nog steeds in Noord-Spanje bevindt, zijn de omstandigheden gunstiger. Het wordt zonnig en de temperaturen lopen geleidelijk op naar 24 à 25 graden volgens Weeronline.

De achtste etappe is in zijn geheel, vanaf 13.00 uur, live te volgen via Eurosport 1 en de online Eurosport Player en GCN+. Bij Sporza (Eén) en de NOS (NPO1) zijn er vanaf 14.00 uur live beelden te zien van de koers. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!