Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 19 naar Talavera de la Reina

Een korte, maar explosieve rit. Dat lijkt de juiste omschrijving van etappe 19, die slechts 132,7 kilometers telt. Met twee keer hetzelfde rondje over de Puerto del Piélago zullen de renners starten en eindigen in Talavera de la Reina. Het lijkt een etappe die gemaakt is voor de beste puncheurs van het peloton. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Talavera de la Reina is niet voor niets uitgekozen als decor van de start en finish, want het is de plek waar de wieg van David Arroyo heeft gestaan. De eenmalig etappewinnaar in de Vuelta en nummer twee van de Giro van 2010 ontfermt zich in zijn geboorteplaats tegenwoordig over de fietsende jeugd. De voormalig Movistar-renner zal ongetwijfeld aanwezig zijn om zijn oud-ploeggenoot Alejandro Valverde zijn laatste Vuelta te zien rijden.

De renners zullen op 23 kilometer na de start beginnen aan de eerste beklimming van de Puerto del Piélago, die over 9 kilometer een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9% kent. Hier zullen de vluchters al hun eerste slag kunnen slaan, met aan de voet van de klim ook nog een kort stuk omhoog van zeker 3,6 kilometer lang. Na deze eerste klim wordt er afgedaald naar de finishstreep, waardoor het peloton alvast weet uit welke hoek de wind waait.

Zodra de tweede ronde van start is gegaan, zouden de vluchters al een grote voorsprong kunnen hebben. Met de lange, zware twintigste etappe nog voor de boeg zouden de klassementsrenners deze vluchters misschien ook wel kunnen laten gaan. Zodra de klim voor de tweede keer is volbracht, resteert er nog ruim 35 kilometer die voor een groot deel naar beneden gaan. De goede dalers van het peloton zouden hier dan ook nog hun slag kunnen slaan.

De hele etappe wordt door de provincie Toledo gekoerst, waar Federico Bahamontes, de oudste nog levende Tourwinnaar, groot is geworden. De rit van 132,7 kilometer zal eindigen met een lang, recht stuk richting Talavera de la Reina. Op minder dan een kilometer van de meet ligt er nog een scherpe bocht naar links, waar het nog even oppassen wordt voor de vluchters of puncheurs die zullen moeten vechten om de etappewinst.

Officieuze start: 13.55 uur

Officiële start: 14.03 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.41 uur

Afstand: 138,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto del Piélago: tussen 14.46 en 14.50 uur

Tussensprint in Hinojosa de San Vicente: tussen 15.59 en 16.12 uur

Bergsprint Puerto del Piélago: tussen 16.20 en 16.34 uur

Favorieten

Voor de klassementsrenners is de negentiende etappe waarschijnlijk niet meer dan een tussendoortje, die zitten met hun hoofd al bij de allesbeslissende bergrit van zaterdag naar de Puerto de Navacerrada. Ook de pure sprinters zullen niet enorm lang naar het routeboek hebben gekeken: zij richten zich op de allerlaatste sprintkans in Madrid. We kijken met andere woorden dus vooral naar de vluchters. Naar rasaanvallers die een potje kunnen klimmen, maar bovendien een goede sprint in de benen hebben. Dat is wel nodig, aangezien het na de laatste beklimming grotendeels vlak is naar de streep.

Voor een dergelijke ‘overgangsrit’ is het lastig om een topfavoriet aan te wijzen, maar op basis van de voorbije weken kunnen we moeilijk om Mads Pedersen heen. De Deen heeft al twee ritzeges op zak, zal in Madrid de groene puntentrui in ontvangst mogen nemen, maar zijn honger is zeker nog niet gestild. Pedersen heeft namelijk ook zijn zinnen gezet op de negentiende etappe, en we sluiten niet uit dat hij vrijdag ook als eerste over de streep zal komen. De renner van Trek-Segafredo klimt namelijk makkelijk in deze Vuelta en hoeft dan ook geen angst te hebben voor de dubbele passage van de Puerto del Piélago.

De vraag is of Pedersen zijn ploeggenoten op kop laat rijden in deze rit, om dan na een gecontroleerd koersverloop naar de zege te sprinten. Dat lijkt niet evident, gezien het parcours en de (korte) lengte van de etappe. Pedersen kan het echter ook perfect afmaken vanuit een vlucht. Een kleine kanttekening: de wereldkampioen van Harrogate kwam donderdag – in de beginfase van de achttiende etappe – wel ten val. Zal hij hier hinder van ondervinden?

We gaan uit van een scenario waarin een vroege vlucht de ruimte zal krijgen. Een renner die we dan zeker in de gaten moeten houden, is Fred Wright. De 23-jarige Brit is dit jaar definitief doorgebroken, wat hem een contractverlenging bij zijn huidige ploeg Bahrain Victorious heeft opgeleverd, en hij is ook weer uitstekend op dreef in deze Vuelta. Wright eindigde al vijf keer bij de eerste tien, met twee derde plaatsen, twee vierde plekken en een achtste stek als voorlopige oogst. Het is voorlopig nog wel een kwestie van net niet, maar die eerste profzege zit er echt aan te komen. Misschien is het vrijdag wel raak voor Wright.

Het parcours moet hem in ieder geval perfect liggen, wat ook geldt voor Jesús Herrada. De lepe Spanjaard wist in deze Vuelta al een etappe te winnen (ten koste van Wright) en was afgelopen woensdag nog dicht bij een tweede ritzege bij het heiligdom van Tentudía. Het laat zien dat het met de vorm van Herrada nog wel snor zit en dat maakt hem tot een van de favorieten voor de rit in en rond Talavera de la Reina. De renner van Cofidis beschikt namelijk over het nodige klimvermogen, is explosief, heeft een goede sprint in de benen en durft vaak wel eens (goed) te gokken in een finale. Een sluwe vos dus.

Een renner die vaak niet sluw koerst, maar het juist moet hebben van zijn nimmer aflatende aanvalslust: Lawson Craddock. De Amerikaanse hardrijder van BikeExchange-Jayco trok de voorbije weken al meerdere keren ten aanval, maar voorlopig nog zonder succes. In de rit naar Sierra Nevada botste hij in de kopgroep op betere klimmers, maar liet hij zich niet zomaar naar de slachtbank leiden. In de etappe naar Monasterio de Tentudía probeerde hij zijn medevluchters eveneens de loef af te steken door iets eerder zijn plan te trekken: hij hield zijn inspanning vol tot 1,5 kilometer van de top. Heeft Craddock vrijdag meer geluk?

Binnen de ploeg van Alpecin-Deceuninck moeten ze op het allerlaatste moment schakelen, na de opgave van bergkoning Jay Vine door een valpartij in rit achttien naar Alto de Piornal. Een spijtige zaak voor de Australische revelatie, maar zijn ploeggenoten zullen zich in de resterende etappes nog wel willen laten zien. Tim Merlier hoopt in Madrid nog een keer aan sprinten toe te komen, Robert Stannard zal de rit van vrijdag dan weer hebben omcirkeld in zijn agenda. De 23-jarige Australiër heeft met zijn explosiviteit en sprintvermogen wel wat in de melk te brokkelen, maar dan moet hij eerst in de goede vlucht zien te geraken.

We zitten in de derde week van een grote ronde en dan komen bepaalde renners vaak bovendrijven. We denken aan een Luis Léon Sánchez, die een prima Vuelta aan het rijden is en ook donderdag in de bergrit naar Alto de Piornal lang zijn wagonnetje wist aan te haken. Vroeger was een etappe zoals die naar Talavera de la Reina echt geknipt voor een type als Sánchez, is dat op 38-jarige leeftijd nog steeds het geval? Alexey Lutsenko is ook een renner die niet kapot gaat tijdens een grote ronde en vrijdag echt nog eens een uitgelezen kans krijgt op de overwinning. Lutsenko was de voorbije weken echter wel op zoek naar zijn beste vorm.

We verwachten ook iets van Clément Champoussin in de op twee na laatste etappe van deze Ronde van Spanje. De Franse klimmer van AG2R Citroën trok al meerdere keren in het offensief, maar wist het nog niet af te maken. Toch kan het vrijdag zomaar eens de goede kant opvallen voor Champoussin. Daryl Impey was in de eerste week al eens tweede in de rit naar Bilbao, maar sindsdien hebben we niet veel meer gezien van de Zuid-Afrikaan. De rit van vrijdag moet hem echter als gegoten liggen. Dat is tevens het geval voor Thomas De Gendt. Pakt de Belgische rasaanvaller nog eens ouderwets uit?

Verder dienen we Élie Gesbert (Arkéa-Samsic), Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), Davide Villella (Cofidis), Nans Peters (AG2R Citroën), Patrick Bevin, Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Ben Turner, Luke Plapp (INEOS Grenadiers), Xandro Meurisse, Gianni Vermeersch, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), James Shaw (EF Education-EasyPost) en Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) in de gaten te houden.

Dit was normaal zeker een rit geweest voor Quentin Pacher – woensdag nog tweede naar Monasterio de Tentudía – maar de Franse puncheur kwam in de rit naar Alto de Piornal zwaar ten val en liep toch wel serieuze verwondingen op. En wat mogen we van een Danny van Poppel verwachten in een dergelijke overgangsrit? Is de sprinter van BORA-hansgrohe al volop bezig met de slotrit naar Madrid, of heeft hij richting Talavera de la Reina ook snode plannen?

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

In Talavera de la Reina, waar de start en finish is gelegen van de negentiende etappe, is het vrijdag warm. Tegen de middag stijgt het kwik namelijk richting de dertig graden Celsius. Verder blijft het droog en er waait slechts een zwakke wind vanuit het westen.

De negentiende rit is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt in om 15.50 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!