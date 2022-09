Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 16 naar Tomares

Na een welverdiende rustdag in Jérez de la Frontera, begint het peloton dinsdag in de Vuelta a España met een – op papier – eenvoudig etappe. De organisatie spreekt van een laatste kans voor de sprinters voor de slotrit naar Madrid, maar dat is geen gesneden koek. Waarom niet? WielerFlits blikt vooruit!

De start van de zestiende etappe is in Sanlúcar de Barrameda, in het zuidwesten van Spanje. Na de ontdekking van de Nieuwe Wereld rond het jaar 1500 ontwikkelde deze plaats zich tot een belangrijke haven waar schepen werden klaargemaakt voor een volgende reis. Christoffel Colombus vertrok in 1498 vanuit Sanlúcar de Barrameda met zijn derde vloot naar wat nu Zuid-Amerika is. Sanlúcar de Barrameda dankte haar positie omdat het ligt aan de monding van de Guidalquivír-rivier.

Tegenwoordig heeft het havenstadje – dat in de oudheid bekend werd als het gebied Tartessos – flink aan roem ingeboet. Toch staat het nog altijd bekend om een aantal bijzonderheden. Zo is rondom het stadje nu het Parque Nacional de Doñana te vinden, wat het leefgebied is van onder andere de Iberische lynx. Ook het stierenvechten uit deze plaats is bekend, net als de paardenraces op het strand.

Deze wedstrijden vinden in augustus plaats bij zonsondergang bij de monding van de Guidalquivír en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Wijnliefhebbers zullen het stadje vooral kennen vanwege de Manzanilla sherrywijnen, terwijl ook de flamenco-muziekindustrie in Sanlúcar de Barrameda zeer bekend is. Dat geldt ook voor de gamba’s die voor de kust van deze plek zwemmen. Een groot deel van de mensen woonachtig in Sanlúcar, werkt in de gamba-visserij.

Finishplaats Tomares is dan weer een voorstad van Sevilla. In de Vuelta van 2017 kwam hier al eens een rit aan, die toen vanuit de groep der favorieten gewonnen werd door de overlevende sprinter Matteo Trentin. Tomares werd in 2016 zelfs eventjes wereldnieuws. Tijdens werkzaamheden ontdekten bouwvakkers een schat aan oude Romeinse munten van in totaal zeshonderd kilo in het Zaudin Park. In negentien amforen (een soort kruiken) zaten nieuw geslagen bronzen munten, gestempeld met inscripties van keizers Maximianus en Constantijn. Sommigen waren zelfs verguld in zilver.

Ook vindt er jaarlijks het gastronomische evenement Ruta de la Tapa de Tomares plaats. Ongeveer veertig horecazaken serveren hier dan een verscheidenheid aan gerechten, waaronder lokale specialiteiten als revoltijo (ratatouille met eieren), witte soep (met ei en citroen), Aljarafe-rijst (met kip en olijven) en pavías (gepaneerde tapas) van heek en kabeljauw.

Parcours

Nadat de zware eerste week opgevolgd werd door een nog zwaardere tweede week, beginnen de renners met een vrijwel vlakke etappe aan het slotstuk van de Ronde van Spanje. De Vuelta-organisatie doet de rappe mannen dus een geste. Het zal een dag zijn waar de sprinters – die nog over zijn – de hele tweede week naar hebben uitgekeken, waardoor hun ploegen alles op alles zullen zetten om het in een massasprint te laten uitmonden.

De etappe start in de kustplaats Sanlúcar de Barrameda en eindigt 191,3 kilometer later in Tomares, het noordelijke deel van Sevilla. Al snel koerst het peloton door de geboorteplaats van Juan Pedro López: Lebrija. Eerder dit jaar reed JuanPe tien dagen in de leiderstrui van de Giro d’Italia. Na de Giro werd de Spanjaard dan ook als held onthaald in Lebrija, en ‘een bron van trots voor de stad’ genoemd door de burgemeester. De renner van Trek-Segafredo doet deze Vuelta mee en zal uitkijken naar deze etappe, net als zijn stadsgenoten.

In de zestiende rit rijden de renners na Lebrija verder richting Sevilla, met passages door Les Cabezas de San Juan en Utrera. We bevinden ons nog steeds in de regio Andalusië, het land van sherry en flamenco. Het pak rijdt eerst met een boog via het oosten om Sevilla heen, tot aan Villaverde del Rio. Vanaf daar zullen de renners naar het zuiden koersen om de westkant van Sevilla te bereiken.

Via Alcála en La Algabe komen de renners aan in Tomares, waar de meet ligt. Vanaf La Algabe is het nog slechts zeventien kilometer. Voordat de door de sprinters gehoopte massasprint zal plaatsvinden, resteert er nog een kleine pukkel van anderhalf kilometer aan 6,1% op acht kilometer van de eindbestemming.

Na deze korte klim mogen de sprinttreinen zich gereedmaken om hun sprinters te lanceren. Matteo Trentin won de aankomst in deze voorstad in de Vuelta van 2017. Met een aantal scherpe bochten in de laatste kilometers, een klimmetje van zo’n 500 meter aan 8% én een oplopende finishstraat is het geen makkelijke aankomst. Positionering voor de sprinters is key, mits de vluchters het sprintfeest niet verpesten.

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.44 uur

Afstand: 189,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Doorkomst in Utrera: tussen 14.47 en 14.58 uur

Doorkomst in Brenes: tussen 16.12 en 16.31 uur

Tussensprint in Alcala del Río tussen 16.39 en 17.01 uur

Favorieten

Na de derde en laatste rustdag beginnen de nog overgebleven renners in deze Vuelta a España aan de laatste loodjes richting eindbestemming Madrid. Er staan nog enkele verraderlijke etappes op het programma, met name in de regio rond Madrid, maar de organisatie geeft de coureurs dinsdag nog wat respijt. De zestiende etappe naar Tomares is namelijk behoorlijk vlak, al is de finale zeker niet te onderschatten. Toch zullen de (sterke) sprinters deze rit met rood hebben omcirkeld in hun agenda, in de wetenschap dat dit weleens de laatste kans zou kunnen zijn voor de traditionele paraderit naar Madrid.

We kijken dus voor een voorlaatste keer naar de rappe mannen in dit Vuelta-peloton. We hebben na ruim twee weken koers wel een ander beeld gekregen van de waardeverhoudingen. De vermoeidheid is inmiddels in het peloton geslopen en dus dienen we niet alleen maar te kijken naar wie intrinsiek over de snelste benen beschikt. De vraag is vooral wie nu nog de frisheid heeft om het af te maken. De pure sprinters zijn in dat opzicht zeker niet in het voordeel. Wie wel? We denken spontaan aan oud-wereldkampioen Mads Pedersen, die na vijftien etappes ruimschoots aan de leiding gaat in het puntenklassement.

De Deense krachtpatser van Trek-Segafredo is bezig aan een uitstekende Vuelta. Het begon al in de eerste etappes op Nederlandse bodem. Pedersen werd er twee keer tweede in een pure massasprint, maar ook in Spanje wist hij zich meermaals te onderscheiden. De ultieme beloning kwam er in rit dertien: in Montilla bleef hij met een machtige sprint bergop zijn concurrenten voor. Het zal Pedersen hebben gesterkt in zijn overtuiging dat er nog meer in het vat zit. Dinsdag krijgt hij opnieuw een uitgelezen kans om voor de zege te sprinten. De finale, met een listig klimmetje in de laatste tien kilometer en een oplopende finish, moet hem perfect liggen.

Voor Danny van Poppel lijkt het eveneens een zeer geschikte finale. De rappe Nederlander van BORA-hansgrohe, die na de opgave van Sam Bennett de sprinthonneurs mag waarnemen binnen zijn ploeg, was in de voorbije sprints al tweede en vijfde. De 29-jarige renner doet met andere woorden volop mee voor de knikkers, maar het moet allemaal eens op zijn plek vallen voor Van Poppel. Misschien dat hij in de rit naar Tomares wel de perfecte sprint kan rijden en zo zijn ploeg een derde ritzege kan bezorgen. De concurrentie is stevig, dat beseft Van Poppel zich maar al te goed, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is.

Vraag dat maar aan Kaden Groves. De Australische sprinttroef van BikeExchange-Jayco kwam er in de eerste sprintritten in deze Vuelta nog niet echt aan te pas, maar in de elfde etappe naar Cabo de Gata kwam wel alles samen en versloeg hij Van Poppel en Tim Merlier voor zijn eerste ritzege in een grote ronde. De druk is met andere woorden van de ketel, maar winnen is nu eenmaal verslavend en dus zal Groves ook dinsdag weer zijn beste beentje voortzetten. Wat helpt, is dat de finale hem op het lijf is geschreven. Al slaagde hij er afgelopen vrijdag – in een vergelijkbare rit naar Montilla – niet in om mee te doen voor de winst.

Wie in Montilla wel een gooi deed naar de overwinning was Pascal Ackermann. De snelle Duitser van UAE Emirates ging alleen veel te vroeg aan en werd nog vakkundig geremonteerd door een ijzersterke Mads Pedersen. Met een derde plaats noteerde Ackermann echter wel zijn beste uitslag in deze Vuelta, wat toch een opsteker moet zijn na een zeer pover begin van de ronde. De 28-jarige Ackermann krijgt op papier nog twee kansen om nog iets van zijn Vuelta te maken, want voorlopig staat hij nog met lege handen. Hij kan in de finale normaal gesproken rekenen op zijn lead out-man Juan Sebastián Molano, die eventueel zelf ook kan sprinten, mocht er onderweg iets gebeuren met Ackermann.

Ook voor Bryan Coquard begint de tijd te dringen. De vinnige Fransman van Cofidis blijft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, gewoon in de Vuelta en hoopt dinsdag aan sprinten toe te komen. Hij zal de zestiende etappe extra hebben aangekruist in het routeboek, gezien de oplopende finish in Tomares. Sprinten bergop, dat is de specialiteit van Coquard. Dit liet hij vrijdag nog zien in de etappe naar Montilla. Coquard moest alleen zijn meerdere erkennen in groenetruidrager Pedersen. Overigens heeft Cofidis met Davide Cimolai nog een tweede sprinttroef achter de hand. De Italiaan kickt eveneens op een hellende aankomststrook.

Niet elke sprinter heeft vertrouwen in de rit van dinsdag. Tim Merlier acht zichzelf bijvoorbeeld niet al te kansrijk, zo liet hij vrijdag nog weten na een opnieuw mislukte ‘sprint’ in Montilla. “Ik had de benen niet. Ik had geen versnelling meer op het steilste stuk en dan kraakt het ook in het hoofd. Dinsdag is de finale nog lastiger. Hopelijk wordt het de slotrit in Madrid.” De sprintkopman van Alpecin-Deceuninck verwacht er kortom niet al te veel van, maar toch plaatsen we de Belgische kampioen bij de schaduwfavorieten. Je weet het namelijk nooit met een absolute topsprinter als Merlier: het kan ook zomaar de goede kant opvallen.

Verder doen we er goed aan om mannen als Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Fred Wright (Bahrain Victorious) en John Degenkolb (Team DSM) in de gaten te houden, mocht de etappe uitdraaien op een spurt. McLay was in deze Vuelta al eens derde en twee keer zesde en zal zich ook nu weer willen smijten. Van Wright is inmiddels bekend dat hij zich graag laat zien in de vroege vlucht, maar de jonge Brit is tevens rap aan de meet. Dat liet hij reeds zien met een achtste plek in Cabo de Gata en in Montilla, waar hij zelfs als vierde over de streep kwam. Degenkolb was al een keertje zevende en negende in de Vuelta-sprints.

We zijn er nog niet helemaal, want ook Cedric Beullens (al achtste en negende in respectievelijk Breda en Cabo de Gata), Fabian Lienhard, Quentin Pacher (Groupama-FDJ) Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), José Joaquín Rojas (Movistar), Carlos Canal (Euskatel-Euskadi), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Daryl Impey (Israel-Premier Tech) en Joris Nieuwenhuis (Team DSM) toonden in deze Vuelta al hun snelle benen. Of is de finale lastig genoeg voor een puncheur Primož Roglič (Jumbo-Visma)?

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Sanlúcar de Barrameda is het dinsdag zonnig en een graad of 25. De gemiddelde temperatuur zal tegen de middag, op weg naar Tomares, oplopen tot ruim boven de dertig graden. Zweten geblazen dus voor de heren renners! Het blijft verder droog en de wind waait zacht vanuit het westen.

De twaalfde etappe is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt eveneens in om 15.50 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!