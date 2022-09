Bryan Coquard stapt na vandaag uit Vuelta vanwege UCI Team Ranking

Bryan Coquard van Cofidis zal na vandaag de Vuelta a España verlaten om in andere wedstrijden punten voor de UCI Team Ranking te behalen. Dat zegt zijn teamgenoot Davide Cimolai tegen het Italiaanse Bici.PRO. “Het puntensysteem is een schande”, reageert Cimolai fel.

“Vrijdag gaat Coquard naar huis om aan andere wedstrijden deel te nemen”, aldus de Italiaan. Coquard zal dan wel goedkeuring van de Vuelta-organisatie moeten krijgen om in die andere koersen van start te mogen gaan. “We moeten punten scoren, maar ik vind het belachelijk. Het levert het hele jaar al enorm veel stress op. Het paradoxale aan de situatie is dat er in kleine wedstrijden veel meer punten kunnen worden verdiend.”

“Vorig jaar pakte ik bijvoorbeeld met een derde plek in een etappe in de Tirreno en twee tweede plaatsen in etappes in de Giro d’Italia ongeveer 100 punten, terwijl andere renners door één kleine koers te winnen 125 punten pakken.”

Ondanks zijn persoonlijke mening zal Cimolai zich moeten schikken in de situatie. “Ik ben er niet blij mee, maar ik begrijp de ploeg. Het doel is om in de WorldTour te blijven, en zelfs als we rustig blijven zal dat een uitdaging zijn. Ik had niet verwacht dat het jaar zo zou verlopen, maar ik houd mijn mond en doe mijn werk”, zegt de sprinter.

Cofidis is nog veilig

Met de aanstaande opgave van Coquard is het doel van Cimolai nu om de laatste etappe in Madrid te winnen. “Het is mijn enige persoonlijke doel deze Vuelta. Het zal echter vooral persoonlijke voldoening opleveren, want veel punten zijn er niet te halen”, besluit de 33-jarige renner.

Op dit moment vecht Cofidis tegen degradatie uit de WorldTour. De Franse formatie staat voorlopig nog aan de goede kant van de streep, maar heeft slechts een kleine voorsprong op Lotto Soudal, de eerste ploeg in de degradatiezone.