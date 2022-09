Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 13 naar Montilla

Etappe dertien van deze Vuelta a España 2022 biedt wellicht opnieuw kansen aan de sprinters. Althans, wie daar nog van over zijn. Deze rit behelst een Spaans vlak parcours, waarbij het in de slotkilometers wel vervelend blijft oplopen. Ook de laatste kilometer loopt tot vlak voor de finish op. Wie gaat er hier met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit!

De start van deze etappe is in het historierijke Ronda, dat omwille daarvan ook een toeristische trekpleister is. Wie in de omgeving rondkijkt, zal niet meteen een ‘vlakke’ rit verwachten. Ronda ligt namelijk in een bergachtig gebied in centraal Andalusië. Dwars door de stad loopt de Tajo de Ronda, een diepe kloof die Ronda doormidden splijt. In de kloof stroomt de rivier Guadalevín. Daarover loopt onder meer de Puente Nuevo, een beroemde brug.

Allen zijn goed te zien als je via de zoekmachines op een panorama van Ronda zoekt. Wat dan ook meteen opvalt, is de Plaza de Toros (1784). Dit is de oudste nog bestaande stierenvecht-arena van Spanje. Per jaar vinden er anno 2022 gelukkig nog maar vier gevechten plaats, allen in september. De rest van het jaar is het een museum. Trouwe Nederlandse Wie is de Mol?-kijkers zullen Ronda ook herkennen: hier was in 2012 de finale.

Finishplaats Montilla ligt dan weer een stuk meer landinwaarts en brengt het peloton van de provincie Málaga naar de provincie Córdoba. Waar Ronda in 2014 al eens een Vuelta-rit verwelkomde (John Degenkolb won er toen, voor Nacer Bouhanni en Moreno Hofland), is Montilla voor het eerst gastheer van de Ronde van Spanje. Wel won Gerben Karstens in 1976 hier ooit een korte rit in de Ruta del Sol.

Historisch gezien is Montilla vooral bekend als geboorteplaats van Gonzalo Fernández de Córdoba (1453), die met de bijnam de Grote Kapitein vanuit deze stad heerste. Tegenwoordig heeft Montilla vooral de status van wijnstad. Fijnproevers van de Pedro Ximénez-druif kunnen hier hun hart ophalen, want de Montilla-wijnen staan daarom bekend.

Parcours

In de etappe van Ronda naar Montilla leggen de renners 168 verraderlijke kilometers af. Na een aantal etappes langs de kust, gaat de Vuelta-karavaan zich nu weer richting het noorden bewegen. Op het oog is het een etappe waar de sprinters zich kunnen laten zien, al is het maar de vraag of zij niet te vermoeid zijn van de beklimming van de Peñas Blancas van donderdag.

De start vindt dus plaats in Ronda, gelegen tussen de bergvlaktes Sierra Grazalema en de Sierra de las Nieves. Vanaf daar zullen de renners richting het noorden trekken over een provinciale weg door het Zuid-Spaanse landschap. Het parcours kent af en toe een heuveltje, maar voor de sprinters lijkt dat geen onoverbrugbare horde te zijn.

Na ongeveer 52 kilometer komt de Vuelta door het kleine dorpje Campillos, waarop Sierra de Yeguas volgt. Twintig kilometer verder richting het noorden rijdt het peloton door La Roda de Andalucía, waar vrijwel jaarlijks in februari ook de Ruta del Sol passeert. Wout Poels won eerder dit jaar de meest recente editie van deze koers.

Zodra de coureurs de rand van Espejo bereiken, draait de koers richting de finishplaats. Daar gaat het tussen kilometer vier en kilometer drie van de finish aan 6% omhoog. Via de noordkant van Montilla rijden ze op de oplopende aankomststrook van 4%, waarna de finish kort na een bocht volgt. Een ideale finale voor een massasprint lijkt het dus op het eerste gezicht niet, maar de vraag is hoeveel de sprinters zich daarvan zullen aantrekken.

Voordat de renners aankomen in Montilla, komen ze op 54 kilometer van de meet nog door Moriles. In deze Spaanse wijnstreek lijkt het op het oog een vlak parcours te zijn, maar met de toenemende heuvels kan het ook zomaar zijn dat er rittenkapers op de kust liggen.

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.36 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.45 uur

Afstand: 168,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages :

Doorkomst in Campillos: tussen 14.45 en 14.55 uur

Doorkomst in Moriles: tussen 16.10 en 16.25 uur

Tussensprint in Espejo: tussen 17.00 en 17.20 uur

Favorieten

De dertiende etappe in de Vuelta a España is niet eenvoudig te voorspellen. Wie zo naar het routekaartje kijkt, ziet een voor Spaanse begrippen relatief vlakke onderneming. Maar schijn bedriegt. Het gaat namelijk de hele dag op en af en dat speelt de sprintersploegen allerminst in de kaart. Bovendien is het sprintveld ook behoorlijk gedecimeerd en is er misschien wel te weinig animo om de boel te controleren. Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo zijn misschien wel bereid om het vuile werk op te knappen in de achtervolging op een (al dan niet omvangrijke) kopgroep, maar verder?

We verwachten dan ook een strijd tussen een sterke kopgroep met grote motoren en een peloton met sprinters die nog iets van deze Vuelta willen maken. We geven de aanvallers een aardige kans om uit de greep te blijven van de sprintersteams, maar BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo zullen alles in het werk stellen om het tot een sprint te laten aankomen. De Duitse formatie heeft met Danny van Poppel namelijk een kandidaat-ritwinnaar in huis. De Nederlander mag, nu sprintkopman Sam Bennett naar huis is wegens een coronabesmetting, voor eigen rekening sprinten en wist in Cabo de Gata al bijna het vertrouwen van de ploeg terug te betalen.

Van Poppel werd in de elfde etappe tweede achter Kaden Groves. “Ik twijfelde een fractie van een seconde en ik denk dat dat me de zege kost. Als ik niet getwijfeld had, denk ik dat ik kon winnen. Maar dat geeft alleen maar vertrouwen voor de komende sprints. Ik ben blij met mijn prestatie en kijk uit naar de volgende sprint, die gaat licht omhoog. Ik denk dat mij dat ook goed ligt”, liet hij woensdag na de finish weten. In Montilla hoopt de Nederlander wél aan het langste eind te trekken, op een aankomst die hem erg goed moet liggen. De laatste kilometer loopt namelijk omhoog aan bijna 4%: ideaal voor een machtsspurter als Van Poppel.

Van Poppel zal in Montilla echter nog wel eerst moeten afrekenen met Mads Pedersen. De Deense groenetruidrager was er al een paar keer erg dicht bij in deze Vuelta, maar staat voorlopig nog droog. Ook in de sprint van woensdag strandde hij op een ereplaats, maar de finish van vrijdag is hem nóg meer op het lijf geschreven. De coureur van Trek-Segafredo excelleert doorgaans op een licht hellende aankomststrook. Zo was hij eerder in deze Vuelta al tweede in de rit naar Laguardia, na een pittige laatste kilometer. “Ik ben nog altijd heel gemotiveerd om de kansen die zich aandienen te grijpen”, gaf Pedersen woensdag aan.

Voor Kaden Groves kan de Vuelta al niet meer stuk, nu zijn eerste ritzege in een grote ronde een feit is. In Cabo de Gata versloeg hij in een vlakke sprint Danny van Poppel en Tim Merlier, maar Groves kan veel meer dan alleen sprinten. De 23-jarige Australiër van BikeExchange-Jayco stond in de jeugdcategorieën namelijk te boek als een Michael Matthews 2.0, die ook zijn streng kon trekken in de wat zwaardere klimkoersen. Zo reed hij een keer top-10 in de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik, wat toch wel iets zegt over zijn kwaliteiten. De finish van vrijdag past kortom wel in het straatje van Groves, al helemaal nu hij de smaak te pakken heeft.

Met Bryan Coquard (Cofidis) en Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) hebben we nog twee rappe mannen die zich kunnen uitleven op een hellende aankomststrook. De 30-jarige Coquard heeft dit in het verleden al meermaals laten zien: zo versloeg hij dit seizoen in de Tour de La Provence nog wereldkampioen Julian Alaphilippe na een dergelijke finale. Een kanttekening: we hebben Coquard sinds de start van de Vuelta in Utrecht nog niet veel in beeld gezien. Ook Molano heeft het in zich om een sprint bergop naar zijn hand te zetten. De Colombiaan is bovendien goed aan het rijden: woensdag werd hij nog vierde in Cabo de Gata.

Molano hoort normaal de sprint aan te trekken voor Pascal Ackermann, maar de normaal zo snelle Duitser komt er deze Vuelta totaal niet aan te pas. Een goede Ackermann moet de finale van vrijdag zeker aankunnen, maar hij lijkt momenteel niet over het benodigde vormpeil te beschikken om ook écht een serieuze gooi te doen naar winst. Hij mag ons verrassen. We plaatsen ook de nodige vraagtekens achter de naam van Tim Merlier. De Belgische kampioen staat nog altijd met lege handen en het is maar de vraag of daar vrijdag verandering in zal komen. De laatste kilometers zijn wellicht iets té zwaar voor Merlier, al schrijven we hem zeker niet af.

Andere rappe mannen om in de gaten te houden op een aankomst zoals die van vrijdag, zijn John Degenkolb (Team DSM), Daniel McLay (Arkéa-Samsic) en Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), al zal dit niet voor de overwinning zijn. Nee, dan kijken we vooral uit naar de mannen die eventueel uit de greep kunnen blijven van de sprintersteams. We denken dan allereerst aan Fred Wright, die echt tegen zijn eerste profzege aanhikt. De oersterke Brit was er al een paar keer dicht bij, ook weer in deze Vuelta, maar het wil voorlopig nog niet lukken voor de coureur van Bahrain Victorious.

Wright kan eventueel gokken op een sprint en zo een mooie ereplaats uit de brand slepen, zoals hij deed in de rit naar Cabo de Gata, maar we geven hem meer kans vanuit de vroege vlucht. Met zijn hardrijderskwaliteiten en snelheid beschikt hij over de kwaliteiten om het in een etappe als die van vrijdag af te maken. Hij zal alleen nog wel iets moeten doen aan zijn tactisch vernuft en opborrelende zenuwen in de finale. Een renner die over bakken ervaring beschikt en vaak wel rustig blijft als de knikkers worden verdeeld: Daryl Impey. De Zuid-Afrikaan van Israel-Premier Tech is een breakaway specialist en bovendien nog bijzonder rap aan de meet.

Israel-Premier Tech heeft overigens meerdere ijzers in het vuur voor vrijdag. Met Patrick Bevin beschikt de formatie over een renner met een gelijkaardig profiel. De Nieuw-Zeelander kan een portie hardrijden, gaat makkelijk bergop en kan na een lastige koers terugvallen op een paar snelle benen. Kwaliteiten die van pas komen, dat staat buiten kijf, al is het de vraag of Bevin de puf heeft om voor de tweede dag op rij mee te gaan in een vroege ontsnapping.

Andere renners om in de gaten te houden, mocht een vroege vlucht het uitzingen tot de finish: Ivo Oliveira (UAE Emirates), Ryan Mullen (BORA-hansgrohe), Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), Miles Scotson, Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious). Stuk voor stuk hardrijders die niet vaak de kans krijgen om voor eigen rekening te rijden.

Verder noteren we de namen van Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious), Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Kelland O’Brien, Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Dylan van Baarle, Ben Turner (INEOS Grenadiers), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) en Jesús Herrada (Cofidis).

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Ook de etappe van vrijdag verloopt met zonovergoten en vrij warm weer, maar de tropische temperaturen lijken wel geleidelijk uit de verwachting te verdwijnen. Het koelt dan iets af naar zo’n 28 graden. De twaalfde rit is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt eveneens in om 15.50 uur.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!