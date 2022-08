Vuelta 2022: INEOS Grenadiers verliest Ethan Hayter na positieve coronatest

Een fikse tegenvaller voor INEOS Grenadiers in de Vuelta a España: Ethan Hayter heeft namelijk positief getest op het coronavirus. De Britse allrounder, die bezig was aan de eerste grote ronde uit zijn carrière, zal vandaag niet aan de start verschijnen van de individuele tijdrit naar Alicante.

INEOS Grenadiers maakte het nieuws dinsdagochtend bekend via social media. “In lijn met het protocol van de ploeg en die van de UCI heeft Ethan Hayter zich moeten terugtrekken uit de Vuelta a España. Hij heeft namelijk een positieve sneltest afgeleverd.”

De 23-jarige Brit hoopte vandaag juist een gooi te doen naar de zege in de individuele tijdrit van ruim dertig kilometer van Elche naar Alicante, maar zal dus niet aan de start verschijnen van de individuele beproeving tegen de klok. Hayter was bezig aan de eerste grote ronde uit zijn carrière en mocht in de eerste week enkele dagen in de witte jongerentrui rondfietsen.

In de vierde etappe naar Laguardia, gewonnen door Primož Roglič, kwam hij als zevende over de streep. Verder werd hij met zijn INEOS Grenadiers-ploeggenoten tweede in de openingsploegentijdrit in Utrecht.

