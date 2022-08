Rodetruidrager Evenepoel verliest Serry, ploegleider Lodewyck: “Moeten improviseren”

Update

Remco Evenepoel zal het in het restant van de Vuelta a España zonder de hulp van Pieter Serry moeten doen. De helper van de rodetruidrager heeft positief getest op het coronavirus en verlaat de wedstrijd. Dat meldt Quick-Step-Alpha Vinyl op sociale media. Ploegleider Klaas Lodewyck stond vervolgens voor de start WielerFlits te woord.

“Nadat hij vannacht ziek werd, is Pieter Serry getest door de teamdokter op Covid-19. Helaas heeft hij een positieve test ingeleverd en zal Pieter de Vuelta verlaten”, begint het bericht. “Het team blijft streng testen en voorzorgsmaatregelen treffen om de kans op verdere verspreiding onder de rest van het team en de staf te minimaliseren. Er zullen geen verdere opmerkingen over de situaties gemaakt worden, los van dat we Pieter een spoedig herstel wensen.”

Serry is de eerste opgever bij Quick-Step-Alpha Vinyl deze Vuelta. Door het wegvallen van de 33-jarige knecht, heeft Evenepoel nog zes ploeggenoten over.

Gelaten Klaas Lodewyck

Klaas Lodewyck, ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl, reageert in gesprek met WielerFlits gelaten op de opgave van Pieter Serry. “Het is zoals het is. We zijn nog altijd met zeven, we zijn nog altijd sterk en gezond. Laat ons hopen dat dat zo blijft”, zegt de oud-renner.

Lodewyck denkt weliswaar dat het wat aanpassen wordt, maar dat de andere renners de rol van Serry kunnen overnemen. “Pieter is natuurlijk iemand die het werk kon overpakken wat Rémi (Cavagna, red.) meestal doet in het begin van de koers. Daar gaan we een beetje moeten improviseren nu. Maar zolang de jongens die Remco moeten bijstaan bergop niet ziek zijn, dan kunnen we dat wel wat aanpassen met Dries (Devenyns, red.) en Masnada. En desnoods Louis (Vervaeke, red.), als het echt nodig is.”

Serry lag op de kamer met de eerdergenoemde Cavagna. Zijn ze bij Quick-Step-Alpha Vinyl bang dat de Fransman ook besmet is? “Schrik is er altijd, niemand is vrij. Iedereen die niet recent of in de laatste zes maanden corona heeft gehad, moet schrik hebben. Dus ja, we hopen dat Rémi negatief blijft natuurlijk.”

