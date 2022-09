Addy Engels: “Roglic is gehavend, maar afwachten hoe erg het precies is”

Voor Jumbo-Visma verliep de finale van de zestiende etappe van de Vuelta a España perfect, tot de laatste honderden meters. Kopman Primož Roglič wist wat tijd terug te pakken op rodetruidrager Remco Evenepoel, maar kwam in de laatste rechte lijn op hoge snelheid ten val.

Roglič kwam uiteindelijk zichtbaar aangeslagen en met de nodige verwondingen over de streep. Addy Engels, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma in de Vuelta, keek na finish terug op een voor Jumbo-Visma gekke finale. “We hadden het plan om vandaag iets te proberen. We wilden vandaag niet alleen voor de etappe gaan, maar het doel was ook om tijd terug te pakken in het klassement.”

“Dat pakt vandaag allemaal goed uit. Primož kwam voorop te rijden met een klein groepje. Wat er vervolgens allemaal gebeurde, weten we niet eens. We hadden televisie in de ploegleiderswagen, maar we hebben de crash gemist. We dachten eerst dat hij gewoon in de eerste groep was gefinisht, maar toen hoorden we dat hij was gevallen in de laatste rechte lijn. Een goed plan valt dan in de laatste honderden meters in duigen.”

Volgens de eerste berichten heeft Roglič geen breuken overgehouden aan zijn crash, maar de nummer twee in het klassement (op 1m24s van Evenepoel) is alsnog flink gehavend. Engels: “We moeten nu eerst kijken wat de exacte blessures zijn. Hij is gehavend, dat is duidelijk, maar het is nu zaak om alle wonden schoon te maken. Dan kunnen we zien hoe erg het nu is.”