Vuelta 2022: Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) ook uit koers wegens corona

De Vuelta a España ziet een nieuwe smaakmaker wegvallen wegens een coronabesmetting. Ook Pavel Sivakov, die nog volop meedeed voor een top 10-notering in het algemeen klassement, testte deze ochtend positief op COVID-19. Eerder noteerden we al de opgave van Simon Yates, de nummer vijf in de stand.

“Vanochtend was er een positieve sneltest van Pavel Sivakov. Hij zal, in lijn met de protocollen van de ploeg en de UCI, niet aan de start komen van de elfde etappe”, meldt INEOS Grenadiers via social media. De 25-jarige Fransman had na tien etappes nog altijd uitzicht op een plek bij de eerste tien in het algemeen klassement. Sivakov was na de tijdrit opgeklommen naar de negende plaats, op net iets meer dan zeven minuten van leider Remco Evenepoel.

Sivakov, dinsdag nog knap vijfde in de individuele tijdrit naar Alicante, is de tweede opgever binnen het kamp van INEOS Grenadiers. Gisteren moest ook Ethan Hayter zich terugtrekken wegens een coronabesmetting. Door de opgaves van Yates en Sivakov schuift Thymen Arensman op naar de tiende plaats in de voorlopige rangschikking.

Sivakov is alweer de 28ste uitvaller sinds de start van de Vuelta a España in Utrecht, en de achttiende renner die de wedstrijd moet verlaten wegens een coronabesmetting. “Gelukkig ben ik asymptomatisch en voel ik me goed. Ik baal echter wel als een stekker dat ik nu al afscheid moet nemen van de jongens. Blijf gezond en uit de problemen!”, heeft hij inmiddels laten weten via Twitter.

