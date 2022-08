Vuelta 2022: Simon Yates moet ronde verlaten wegens positieve coronatest

BikeExchange-Jayco zal vandaag onthoofd aan de start verschijnen van de elfde etappe van de Vuelta a España. Klassementskopman Simon Yates heeft namelijk positieve getest op het coronavirus en moet de ronde met milde symptomen verlaten. De 30-jarige Brit stond vijfde in het klassement, op net geen vijf minuten van leider Remco Evenepoel.

Yates kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag last van milde symptomen en testte deze ochtend positief op het virus, zo meldt zijn ploeg BikeExchange-Jayco in een persbericht. De klimmer, die vier jaar geleden al eens de Vuelta wist te winnen, wist dinsdagmiddag nog een uitstekende tijdrit af te werken naar Alicante. Yates eindigde als zevende in de daguitslag en steeg naar de vijfde plaats in het algemeen klassement.

“In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg onze renner Simon Yates last van enkele COVID-klachten. Hij had lichte koorts en pijn aan zijn lichaam. We besloten deze ochtend een coronatest uit te voeren en die bleek helaas positief. Hij zal daarom niet meer aan de start verschijnen van de elfde etappe. De gezondheid en het welzijn van de renner staan voorop”, laat ploegarts Dani Castillo weten.

Yates is alweer de 27ste uitvaller sinds de start van de Vuelta a España in Utrecht, en de zeventiende renner die de wedstrijd moet verlaten wegens een coronabesmetting.

