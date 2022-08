Vuelta 2022: Oscar Riesebeek loopt breuk op bij val en mist de Ronde van Spanje

Oscar Riesebeek verschijnt vrijdag niet aan de start van de Vuelta a España 2022. Dat meldt Alpecin-Deceuninck op sociale media. De onfortuinlijke Nederlander kwam tijdens de training op donderdagochtend ten val, waarbij hij een zogenoemd Bennett-fractuur opliep aan zijn rechterduim. Daarnaast ontwrichtte hij zijn ringvinger aan dezelfde hand.

“Oscar zal komende week een operatie in het AZ van Herentals ondergaan”, laat Alpecin-Deceuninck weten in het bericht. De Belgische ploeg zoekt nu naar mogelijkheden om Riesebeek te vervangen in de Vuelta, die vrijdag van start gaan in Utrecht. De selectie bestaat momenteel uit Gianni Vermeersch, Jimmy Janssens, Lionel Taminiaux, Xandro Meurisse, Robert Stannard, Jay Vine en Tim Merlier, de sprinter van de ploeg.