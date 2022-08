Vuelta 2022: Tim Merlier blikvanger bij Alpecin-Deceuninck

Tim Merlier is de grote naam in de selectie van Alpecin-Deceuninck voor de Vuelta a España. De Belg mikt in de drieweekse ronde op sprintsucces. De rest van het team bestaat uit helpers voor Merlier en vrijbuiters.

Het zal Merliers debuut worden in de Ronde van Spanje. Vorig jaar reed hij al wel de Giro d’Italia en de Tour de France, maar in beide wedstrijden wist hij de finish niet te halen. Wel pakte hij in zowel de Giro als de Tour een ritzege mee. In de Vuelta zal dagsucces opnieuw het doel worden, waarbij de nummer drie van het EK in München steun krijgt van onder anderen Gianni Vermeersch, Jimmy Janssens en Lionel Taminiaux.

De Nederlandse inbreng komt van Oscar Riesebeek, die zijn eerste wedstrijd rijdt sinds het NK op de weg, eind juni. Ook Xandro Meurisse, Robert Stannard en Jay Vine zijn erbij. Deze laatste renners moeten in staat geacht worden om zich ook in de lastigere etappes te tonen. Stannard won onlangs de Tour de Wallonie, Vine eindigde dit voorjaar als tweede in de Tour of Norway, achter Remco Evenepoel. De Australier startte daarna enkel nog in de Ronde van Zwitserland, die hij niet uitreed.