Vuelta 2022: Pedersen en López kopmannen Trek-Segafredo, debuut Daan Hoole

Trek-Segafredo heeft haar selectie voor de Vuelta a España 2022 bekendgemaakt. De Amerikaanse formatie stuurt onder meer Mads Pedersen en Juan Pedro López naar Utrecht, waar de ronde op vrijdag 19 augustus begint. Voor de Nederlandse neoprof Daan Hoole wordt het zijn debuut in een grote ronde.

In de bergen rekent Trek-Segafredo vooral op JuanPe López. De Spaanse klimmer was dit voorjaar een van de revelaties in de Giro d’Italia, waar hij meerdere dagen de roze trui droeg en uiteindelijk tiende werd in het eindklassement. “In de Giro greep ik net naast een ritzege, dus dat wil ik hier wel behalen. Ik ga daarnaast dag voor dag kijken naar het klassement”, aldus López, die door een coronabesmetting nog niet 100% was in de voorbereiding. Kenny Elissonde is een andere klimmer in het team.

Voormalig wereldkampioen Mads Pedersen rijdt zijn tweede grote ronde van het jaar. In de Tour de France lukte het hem in de sprints niet om te winnen, maar vanuit de ontsnapping lukte het de Deen wel. De selectie wordt gecompleteerd door Julien Bernard, Dario Cataldo, Alex Kirsch en Antonio Tiberi.

“We willen een rit winnen”, kondigt ploegleider Steven de Jongh aan. “Dat is onze prioriteit. Ik denk dat we een ploeg hebben die dat kan, met Mads Pedersen en zijn lead-outs Daan Hoole en Alex Kirsch. Aan de andere kant hebben we een sterke klimploeg, waarin JuanPe vrij is om te koersen voor het algemeen klassement. Na een goede Giro kijk ik uit naar wat hij kan.”