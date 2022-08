Vuelta 2022: Equipo Kern Pharma ziet drie renners met corona uitvallen

Het coronavirus houdt de Vuelta a España flink in zijn greep. Equipo Kern Pharma heeft zojuist laten weten dat maar liefst drie renners niet meer kunnen starten wegens een coronabesmetting. Het gaat om Roger Adrià, Hector Carretero en Pau Miguel.

De Spaanse formatie heeft – met Urko Berrada, Francisco Galvàn, Raúl García Pierna, José Félix Parra en Vojtěch Řepa – nog maar vijf renners in koers. Voor de start van de Spaanse ronde leek Roger Adrià de meest vooruitgeschoven pion. De 24-jarige Spaanse puncheur timmert al enkele jaren aan de weg en boekte dit jaar onder meer een etappezege in La Route d’Occitanie. Ook werd hij vijfde op het Spaans wegkampioenschap en negende in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

Hector Carretero is dan weer een ervaren klimmer die vorig jaar nog uitkwam voor WorldTour-ploeg Movistar. De 27-jarige renner heeft dit jaar nog niet echt kunnen schitteren voor zijn nieuwe werkgever, al kende hij ook de nodige blessureleed. De 22-jarige Pau Miquel is dan weer bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs. De jonge Spanjaard was dit jaar al dicht bij een ritzege in de Adriatica Ionica Race.

Sinds de start van de Vuelta a España in Utrecht hebben 31 renners er de brui aangegeven: 21 keer was een coronabesmetting de boosdoener.

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11