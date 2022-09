Vuelta 2022: Carapaz klopt Kelderman op Peñas Blancas, gevallen Evenepoel houdt stand

De twaalfde etappe van de Vuelta a España 2022, met aankomst op Peñas Blancas, is gewonnen door Richard Carapaz. De olympische kampioen van INEOS Grenadiers maakte onderdeel uit van een monstervlucht en was de beste aanvaller op de lange slotklim. Een strijdende Wilco Kelderman werd tweede. Rode trui Remco Evenepoel kwam onderweg ten val, maar werd daar niet door gehinderd. Met speels gemak hield hij zijn concurrenten onder bedwang.

Alweer werd het Vuelta-peloton opgeschrikt door enkele coronagevallen. Boy van Poppel en Santiago Buitrago gingen vandaag niet meer van start. Jay Vine en Richard Carapaz stonden wel aan het vertrek en schoven vroeg in de rit mee in een ontsnappingspoging. Die mislukte, net als vele andere demarrages.

Ruim dertig vluchters op pad

Na ongeveer 40 kilometer koers was het wel raak. Maar liefst 32(!) renners schoven mee met in de aanval. Quick-Step-Alpha Vinyl en Groupama-FDJ wilden het gat klein houden, maar gaven de grote groep toch meer dan een minuut voorsprong. Dat gebeurde allemaal in de grotendeels vlakke fase van deze rit, waarin de renners pas na ruim 100 kilometer enkele serieuze hoogtemeters voor de voeten kregen.

In de kopgroep zagen we onder meer Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Louis Vervaeke (Quick Step-Alpha Vinyl), Marc Soler, Jan Polanc (beiden UAE Emirates), Lionel Taminiaux, Gianni Vermeersch en tweevoudig ritwinnaar Jay Vine (Alpecin-Deceuninck).

Valpartij Evenepoel, Kelderman komt dichtbij

Quick-Step-Alpha Vinyl hield de voorsprong lange tijd op drie minuten, maar kon dat tempo niet volhouden. De kopgroep kon zo uitlopen richting een voorgift van ruim tien minuten. Dat vormde geen gevaar voor Remco Evenepoel, want Kelderman was op 14.04 minuut de best geplaatste vluchter. Vanuit de kopgroep probeerde Samuele Battistella nog solo in de aanval te gaan, maar de Italiaan van Astana Qazaqstan werd weer ingerekend.

Dat gebeurde ruim 40 kilometer voor de finish. Vlak daarvoor werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van Remco Evenepoel in een afdaling. Hij kon met enkele schaafwonden aan arm en bovenbeen verder, maar het tempo in het peloton viel daardoor wel stil. Het gat groeide daardoor tot 11.30 minuut, waardoor koploper Kelderman virtueel tweede werd in het klassement.

Dat was te gortig voor Quick-Step-Alpha Vinyl, dat het tempo in aanloop naar de slotklim wat verhoogde en het verschil zo naar beneden bracht. Zelfs Louis Vervaeke liet zich uitzakken uit de kopgroep om zijn kopman te helpen in het pak. Mede daardoor begonnen de 31 koplopers met een voorsprong van 10.50 minuut aan Peñas Blancas (19 km aan 6,7%).

Strijd om de ritwinst

Bij de vluchters werd de groep gelijk uitgedund door werk van BORA-hansgrohe. Het was Matteo Fabbro die zich inzette voor Kelderman. Carapaz, Vine, Soler, Polanc, Marco Brenner, Carl Fredrik Hagen en Elie Gesbert hielden het langst stand in het wiel van de twee BORA-renners. Dat was geruime tijd zo’n negen kilometer voor de favorieten.

Gesbert opende vijf kilometer voor de finish de debatten. Kelderman reageerde meteen met Vine en Carapaz in zijn wiel, maar ook de rest kwam terug. Polanc plaatste een volgende aanval, maar hij werd gecounterd door Gesbert. Kelderman, Brenner, Carapaz en Polanc moesten in de achtervolging en wisten verrassend Vine te lossen.

Vlak voor de boog van de laatste twee kilometer volgde een hergroepering vooraan. Carapaz had nog geen krachten hoeven verspelen en wist zich met een ferme versnelling te ontdoen van de rest. Het werd een man-tegen-mangevecht in de steile laatste kilometers. Kelderman koos zijn eigen tempo en hield Carapaz in het oog, maar strandde op tien seconden. Soler werd nog derde.

Strijd der favorieten

In de favorietengroep werd aan de voet van Peñas Blancas het tempo hoog opgevoerd door Rohan Dennis, waardoor we een aanvalspoging van Jumbo-Visma-kopman Primož Roglič mochten verwachten. Na een flinke inspanning van Dennis, die voor een grote schifting zorgde, nam Chris Harper het commando over.

Niet lang daarna koos Movistar voor een versnelling, maar die poging werd weer overgenomen door Harper. Toen de Australiër klaar was met zijn kopbeurt, was er geen volgende helper voor Roglič. De ploegmaats van Evenepoel namen het initiatief en legden een strak tempo op. Dat was voor Dani Navarro te langzaam, want hij mocht aanvallen.

Door een nieuwe versnelling van Movistar werd de favorietengroep nog verder uitgedund. Het was het teken voor Mas om aan te vallen, met Evenepoel en Miguel Ángel López in zijn wiel. Roglič, Juan Ayuso en Carlos Rodriguez konden niet meteen mee, maar sloten even later toch aan.

Movistar en INEOS Grenadiers bepaalden vervolgens het tempo, maar die ploegen konden Evenepoel niet in verlegenheid brengen. Hij nam na een demarrage van Rodriguez zelf het heft in handen met Rodriguez, Mas, Ayuso, Roglič en López in zijn wiel. Dat deed Evenepoel tot in de laatste kilometer. Met een ferme eindsprint deed hij de concurrenten nog pijn, maar Mas, Roglič en Ayuso finishten in zijn wiel. Evenepoel behoudt daardoor zijn leiderstrui.

Kelderman klimt naar zesde plaats

Uiteindelijk kwam de favorietengroep met Evenepoel op 7.30 minuut van Kelderman over de finish. De Nederlander schuift daardoor op naar de zesde plaats in het algemeen klassement, op 6.28 minuut van de rode trui. Ook Jan Polanc bestormt de top-10, hij is nu te vinden op de negende plaats.