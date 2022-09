Vuelta 2022: Boy van Poppel en Buitrago niet meer van start wegens corona

Santiago Buitrago en Boy van Poppel zijn de volgende renners die de Vuelta a España moeten verlaten wegens een positieve coronatest. De Colombiaan en Nederlander zijn de 22ste en 23ste corona-uitvaller in deze Ronde van Spanje.

De voor Bahrain Victorious uitkomende Buitrago stond na elf etappes 44ste in het algemeen klassement, op net geen veertig minuten van leider Remco Evenepoel. De 22-jarige klimmer, die eerder dit jaar een etappe won in de Giro d’Italia, was bezig aan een vrij geruisloze Vuelta.

Met Boy van Poppel verdwijnt ook de rode lantaarn uit de Vuelta a España. De ervaren Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert deed gisteren in de elfde etappe naar Cabo de Gata nog wel mee in de eindsprint. Van Poppel kwam als tiende over de streep.

Update 12.20 uur

Ook Callum Scotson zal niet meer aan de start verschijnen van de twaalfde etappe van de Vuelta a España. De 26-jarige Australische hardrijder van BikeExchange-Jayco voelde zich deze ochtend niet lekker, zo meldt zijn werkgever via social media. Scotson test voorlopig nog negatief op het coronavirus, maar voelt zich alsnog niet in staat om verder te koersen.

Zijn kopman Simon Yates testte gisteren nog positief op COVID-19.

