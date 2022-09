Vuelta 2022: Remco Evenepoel komt ten val in bergrit naar Peñas Blancas

Remco Evenepoel is donderdag in de twaalfde etappe van de Vuelta a España ten val gekomen. De drager van de rode trui kwam op een kleine 50 kilometer van de finish op de grond in een afdaling. Hij had een grote scheur in zijn broek, maar bleef rustig en kon zijn weg vervolgen.

Evenepoel reed met zijn ploeg op kop van het peloton, maar een rechterbocht schatte hij verkeerd in waardoor hij onderuit schoof. Zijn ploegmaat Ilan Van Wilder bleef bij hem staan, terwijl ook Robert Gesink bij de crash stond. Alle drie de renners konden hun weg echter vervolgen.

Toen Evenepoel eenmaal weer op de fiets zat, beklaagde hij zich bij de wedstrijdorganisatie over motoren die remden in de afdaling. In het peloton werden de benen stilgehouden gehouden, waardoor de klassementsleider snel kon terugkeren.

El líder, Remco Evenepoel, ha anat a terra (sense guants 🙄), tot i que s'ha mostrat calmat en tot moment. El grup ha aixecat el peu, donat que cap altre equip havia posat ritme de persecució… i l'escapada se'n va ja als 12 minuts. #LaVuelta22 pic.twitter.com/PFtPBvmhu5 — Javier Gilabert C. (@tourdegila) September 1, 2022