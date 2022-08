Vuelta 2022: Arkéa-Samsic roept geen vervanger op voor Nairo Quintana

Arkéa-Samsic gaat met slechts zeven renners van start in de Vuelta a España. De Franse ploeg roept namelijk geen vervanger op voor Nairo Quintana, die forfait geeft voor de Spaanse ronde. Gisteren werd bekend dat bij tests tijdens de Tour de France Tramadol werd gevonden in het bloed van de Colombiaan.

“Na de aankondiging van Nairo Quintana dat hij zich terugtrekt voor de Vuelta a España – een beslissing die in samenspraak is genomen door het team en de renner – zal laatstgenoemde niet worden vervangen”, schrijft Arkéa-Samsic in een persbericht. “De formatie van Arkéa-Samsic blijft vastbesloten om te gaan voor etappesucces, door alle kansen te grijpen die zich tijdens de drieweekse voor zullen doen.”

Nu Quintana niet start, bestaat het team uit Anthony Delaplace, Elie Gesbert, Clement Russo, Simon Guglielmi, Lukasz Owsian, Thibault Guernalec en Daniel Mclay. Die laatste is de sprinter van dienst, waarbij hij geholpen zal worden door Russo. De rest van de ploeg krijgt de vrijheid om erin te vliegen, vertelde ploegmanager Emmanuel Hubert eerder. “Die manier van koersen past bij de filosofie van de renners en de staf van Arkéa-Samsic.”