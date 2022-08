Vuelta 2022: Arkéa-Samsic zet bij debuut vol in op kopman Nairo Quintana

Arkéa-Samsic maakt zich op voor zijn eerste Vuelta a España. De Franse ploeg, die een wildcard heeft gekregen voor de Spaanse ronde, trekt niettemin met een ervaren kopman naar Utrecht. Nairo Quintana – Vuelta-winnaar in 2016 – voert de selectie aan.

“De Vuelta a España is een belangrijk doel voor Nairo, vooral omdat hij al op de erelijst staat”, zegt ploegleider Yvon Ledanois. “Onze kopman streeft naar een goed resultaat, dat wil zeggen: de best mogelijke eindklassering, zoals hij onlangs ook heeft gedaan in de Tour de France.” In de Tour de France eindigde Quintana als zesde. Sinds die wedstrijd kwam hij niet meer in actie. “Het team van Arkéa-Samsic staat volledig in zijn dienst. De kers op de taart zou, naast een goed eindklassement, een ritzege voor Nairo zijn.”

Quintana heeft in de drieweekse de steun van Anthony Delaplace, Elie Gesbert, Clement Russo, Simon Guglielmi, Lukasz Owsian, Thibault Guernalec en Daniel Mclay. Die laatste zal in de etappes die eindigen in een massasprint ook voor eigen kans mogen gaan. Daarbij zal hij geholpen worden door Russo. Ook de rest van de ploeg krijgt, ondanks de focus op Quintana, de vrijheid om erin te vliegen, vertelt ploegmanager Emmanuel Hubert. “Die manier van koersen past bij de filosofie van de renners en de staf van Arkéa-Samsic.”

Nicolas Edet, de winnaar van de bergtrui in de Ronde van Spanje 2013, start niet voor Arkéa-Samsic. De Fransman had er graag bij willen zijn, vertelt hij op sociale media, maar moet verstek geven vanwege klachten aan zijn vingers. In juli heeft Edet een ingreep gehad aan zijn linkerarm, waarbij een eerder geplaatste metalen plaat verwijderd is. Tijdens deze operatie is een zenuw aangetast. “Het wordt met de dag beter, maar zoals het er nu voorstaat weerhoudt het me ervan om deel te nemen aan de Vuelta”, aldus Edet.