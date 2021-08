Vuelta 2021: Veertien Nederlanders aan de start

De 76ste editie van de Vuelta a España gaat zaterdag van start in Burgos met een openingstijdrit. Aan de derde en laatste grote ronde van het jaar doen veertien Nederlanders meer. Dat is evenveel als vorig jaar.

Met vijf landgenoten in de achtkoppige selectie is Jumbo-Visma net als voorgaande jaren hofleverancier. De Nederlandse ploeg hoopt met Sam Oomen, Lennard Hofstede, Koen Bouwman, Steven Kruijswijk en Robert Gesink een nieuwe eindzege in de wacht te slepen. Het kopmanschap is echter voor de Sloveen Primoz Roglic.

Team DSM vaardigt Thymen Arensman en Martijn Tusveld af naar Spanje. Zij zullen in dienst rijden van de Franse kopman Romain Bardet. De andere zeven landgenoten rijden allemaal voor andere ploegen. Zie het overzicht hieronder.

Vorig jaar deden er dus ook veertien Nederlanders mee aan de Vuelta a España. Van de laatste tien jaar stonden er alleen in 2017 en 2012 meer landgenoten aan de start. In 2017 waren dat vijftien Nederlanders. In 2012 begonnen maar liefst twintig landgenoten aan de drieweekse door Spanje verspreid over Rabobank, Argos-Shimano en Vacansoleil-DCM. De ‘dieptepunten’ waren de edities van 2016 en 2019, toen slechts negen landgenoten meededen aan de Ronde van Spanje.

Nederlanders in de Vuelta a España 2021

1. Thymen Arensman (Team DSM)

2. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

3. Sam Oomen (Jumbo-Visma)

4. Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

5. Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

6. Martijn Tusveld (Team DSM)

7. Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

8. Wesley Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert)

9. Jetse Bol (Burgos-BH)

10. Bert-Jan Lindeman (Qhubeka NextHash)

11. Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

12. Wout Poels (Bahrain Victorious)

13. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

14. Robert Gesink (Jumbo-Visma)

Aantal Nederlanders in de Vuelta a España, laatste tien jaar

2020: 14

2019: 9

2018: 13

2017: 15

2016: 9

2014: 11

2013: 11

2012: 20

2011: 12

Vuelta 2021: Deelnemerslijst