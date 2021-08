Vuelta 2021: Jumbo-Visma met titelverdediger Roglic, Kruijswijk en Kuss

Jumbo-Visma heeft haar selectie voor de Vuelta a España 2021 geopenbaard. De selectie van de Nederlandse formatie wordt aangevoerd door titelverdediger Primož Roglič. Hij wordt ondersteund door onder meer Steven Kruijswijk en Tour de France-ritwinnaar Sepp Kuss.

De Sloveense kopman, die onlangs olympisch kampioen tijdrijden wist te worden in Tokio, wordt in Spanje ondersteund door vijf Nederlanders. Naast Kruijswijk zijn ook klimmers Koen Bouwman, Robert Gesink, Sam Oomen en hardrijder Lennard Hofstede van de partij. Ook Nathan Van Hooydonck maakt deel uit van het achttal van Jumbo-Visma.

De laatste twee jaar ging de eindzege in de Vuelta a España naar Primož Roglič. Het is ook dit seizoen een laatste kans om een grote ronde te winnen voor de klassementskopman van Jumbo-Visma. De Tour de France reed Roglič niet uit vanwege een zware valpartij in de eerste week; uiteindelijk eindigde ploeggenoot Jonas Vingegaard als tweede achter Tadej Pogačar in Parijs.

Selectie Jumbo-Visma voor de Vuelta a España (14 augustus-5 september)

Koen Bouwman

Robert Gesink

Lennard Hofstede

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Sam Oomen

Primož Roglič

Nathan Van Hooydonck

🇪🇸 #LaVuelta21 Buenos días! Get on the Vuelta train🚂 Our team for this year’s @lavuelta ⏬ pic.twitter.com/CEdCs8Ddfm — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 5, 2021