Vuelta 2021: Robert Gesink heeft last van schouderblessure

Robert Gesink rijdt momenteel niet helemaal fit rond in de Vuelta a España. De ervaren klimmer van Jumbo-Visma heeft namelijk last van zijn schouder, die hij eerder dit jaar brak bij een valpartij in de Tour de France.

“De ploeg is on fire hier in de Vuelta, met een geweldige ritzege van Primož Roglič”, blikt Gesink op sociale media terug op de elfde etappe naar Valdepeñas de Jaén. “Maar persoonlijk ben ik mijn schouderblessure uit de Tour heel erg aan het uittesten. Al tien dagen lang. Hopelijk kan ik mijn schouder de komende dagen wat rust geven en de ploeg verder helpen in de zware dagen die nog komen.”

De 35-jarige Gesink moest in de Ronde van Frankrijk al na drie dagen afstappen na een valpartij. Aanvankelijk leek het gewricht tussen het sleutelbeen en het schouderblad ontwricht, maar later bleek de Varssevelder toch een breuk te hebben opgelopen in zijn sleutelbeen.

Na een lange revalidatie maakte Gesink een kleine twee weken geleden in de Vuelta weer zijn eerste koerskilometers sinds die val. In het algemeen klassement bezet hij na elf dagen de 90ste plaats.