Vuelta 2021: Michael Storer beste vluchter op Balcón de Alicante, Roglic blijft leider

Michael Storer heeft de zevende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. Op de klim van Balcón de Alicante was de Australische renner van DSM weggereden bij Pavel Sivakov, Andreas Kron en Carlos Verona, met wie hij was overgebleven uit de vroege vlucht. Primož Roglič behield de rode leiderstrui.

Na de beklimming van de Picón Blanco in de derde etappe was de zevende rit de eerste serieuze bergrit van de Vuelta. Het peloton koerste over 152 kilometer van Gandía naar Balcón de Alicante, waar de aankomst bergop lag. Onderweg moesten de renners eerst de La Llacuna, de Benilloba, de Tudons, de El Collao en de Tibi overwinnen. Na 143 kilometer begon de laatste horde van de dag: de klim van Balcón de Alicante (8,4 km aan 6,2%). Vooral het tweede deel van de klim was zwaar met stijgingspercentages tussen achtenhalf en veertien procent.

Ontsnapping komt pas laat tot stand

Vanuit de start ging de weg meteen omhoog de Puerto La Llacuna op en vrijwel gelijk werd door het peloton gekoerst. De demarrages volgden elkaar in sneltrein vaart op, maar het zou tot pas diep in het tweede koersuur duren vooraleer de lange vlucht werd gevormd. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Diego Camargo (EF Education-Nippo) en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) sloegen de handen ineen met de DSM-renners Thymen Arensman, Chris Hamilton en Michael Storer. Een grote groep, met daarbij Sepp Kuss, Pavel Sivakov en Jack Haig, ging in de achtervolging.

Samenstelling kopgroep (29 renners) Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard, Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu, Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Jack Haig (Bahrain Victorious), Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe), Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros RGA), Fernando Barcelo, Jesus Herrada (Cofidis), Diego Camargo, Lawson Craddock (EF Education Nippo), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché-Wanty Gobert), Andreas Kron, Steff Cras, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar), Andrey Zeits (BikeExchange), Romain Bardet, Thymen Arensman, Chris Hamilton, Michael Storer, Martijn Tusveld (DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Jan Polanc, Matteo Trentin (UAE Emirates)

Uiteindelijk kwam een kopgroep met 29 renners tot stand, waarbij Jan Polanc de beste renner in het algemeen klassement was op de twaalfde plaats, op 1:42 minuut van Primož Roglič. Ook Sam Oomen maakte aanvankelijk deel uit van de groep, maar de Nederlandse klimmer liet zich tot bij zijn kopman Roglič terugzakken. De vluchters reden meer dan vier minuten weg op de Benilloba en de Tudons. De koers verloor onderweg de nummer drie van vorig jaar, Hugh Carthy. De Britse kopman van EF Education-Nippo kwam al vroeg in de rit in de problemen en gaf op.

In aanloop van de El Collao, de vierde klim van de dag, losten Bouchard, Lastra en Arensman uit de kopgroep. Bardet wilde op de klim de kopgroep verder uitdunnen en viel aan. Dat deden ook zijn ploeggenoten Hamilton en Storer. De meeste vluchters konden de tempoversnellingen volgen, maar Aranburu moest lossen. Op de El Collao zorgde Movistar voor reuring in het peloton. José Joaquín Rojas versnelde met Alejandro Valverde in zijn wiel. De INEOS-tandem Richard Carapaz en Adam Yates en David De la Cruz reageerden.

Valverde geeft op

Het bleek het laatste wapenfeit van Valverde deze Vuelta, want na zijn aanval ging de Spaanse renner hard onderuit. Hij probeerde nog verder te rijden, maar merkte niet veel later dat het niet meer ging. Ook Miguel Ángel López, Carapaz en Roglič testten de tegenstand, maar de renners voor het klassement kwamen met elkaar over de top van de El Collao. Uit de kopgroep reed Craddock dan weg. De Amerikaan pakte een mooi gaatje, maar zag vervolgens Sivakov en Storer aansluiten. Zij begonnen met 55 tellen op de andere vluchters aan de laatste twintig kilometer.

Op de Puerto de Tibi, de voorlaatste klim, losten Sivakov en Storer hun mede-vluchter Craddock. Sivakov kwam als eerste over de top en nam daarmee virtueel de leiding in het bergklassement over. Op de klim naar Balcón de Alicante was echter nog een pak punten te verdienen. Met een handvol seconden op Craddock en een halve minuut op een eerste achtervolgende groep doken Sivakov en Storer de afdaling in. Craddock wist in de afzink het gaatje naar de twee koplopers knap dicht te rijden.

Craddocks rol van voren was van korte duur, want aan de voet van de Balcón de Alicante moest de Amerikaan opnieuw lossen bij Sivakov en Storer. Met nog zeven kilometer te koersen sloten Verona en Kron aan bij de koplopers. Verona viel vervolgens op zes kilometer van de streep aan en Storer reageerde. Sivakov koos voor zijn eigen tempo, terwijl Kron moeizaam kon aanklampen. Met nog vier kilometer te rijden probeerde Verona het nog eens en weer was het Storer die op zijn wiel sprong. In de laatste drie kilometer ging Storer alleen verder.

Storer houdt stand

Verona bleef druk zetten op Storer, maar die wist na 152 kilometer de etappezege veilig te stellen. De Spaanse renner van Movistar Team moest genoegen nemen met de tweede plaats, Sivakov werd derde en de nieuwe leider in het bergklassement. Felix Großschartner kwam als zevende over de streep en moest toen afwachten op de binnenkomst van Roglič. De Oostenrijkse renner kon namelijk de rode trui overnemen. De Sloveen kwam echter met de favorieten over de streep, op 3:33 minuten van winnaar Storer, en behield de koppositie in het algemeen klassement.