Vuelta 2021: Alejandro Valverde geeft op na harde val

Voor Alejandro Valverde is zijn vijftiende Vuelta a España vroegtijdig ten einde gekomen. In een afdaling reed de geroutineerde Spanjaard door een put en kwam daardoor hard ten val. Bij zijn valpartij kwam kwam hij bijna in een ravijn terecht. Valverde probeerde nog wel verder te fietsen, maar merkte al snel dat verder rijden niet langer mogelijk was.

Valverde maakte deel uit van de favorietengroep op het moment dat hij ten val kwam. Toen hij in een put reed, verloor hij de controle over zijn fiets en buitelde daarbij de berm in. Met de hulp van zijn ploeggenoot José Joaquín Rojas werd hij overeind geholpen, maar de ervaren Spanjaard had duidelijk veel pijn. Vooral zijn rechterschouder leek erg gekwetst.

Aanvankelijk probeerde Valverde nog voort te rijden, nadat hij was bekomen van de eerste schrik. Hij werd omringd door twee ploeggenoten, maar al snel merkte de 41-jarige klimmer dat hij niet verder kon. Terwijl hij in de armen viel van zijn ploegleider Chente García Acosta, werd besloten dat hij de strijd in de Vuelta vroegtijdig moest staken.

🎥😥 @alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón! 🇪🇸 Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! 🙌#LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021