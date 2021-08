Vuelta 2021: Hugh Carthy staakt de strijd

Voor Hugh Carthy is de Vuelta a España vroegtijdig geëindigd. De Britse renner van EF Education-Nippo gaf op in de zevende etappe. Carthy was vorig jaar nog derde in het eindklassement van de Vuelta achter eindwinnaar Primož Roglič en Richard Carapaz.

Carthy was bezig aan zijn vierde Vuelta a España. De Britse renner was de kopman in de selectie van EF Education-Nippo en hij keek uit naar de Spaanse ronde. In aanloop naar de Gran Salida in Burgos won hij namelijk nog de slotetappe van de Vuelta a Burgos, op de klim van de Lagunas de Neila. Vooral de bergetappe naar de Altu d’El Gamoniteiru stond hoog op zijn verlanglijstje.

De eerste dagen van de Vuelta verliepen echter moeizaam voor Carthy, die na zes etappes op de 33e plaats stond in het klassement, op bijna vierenhalve minuut van rode trui Primož Roglič. Ook Cofidis-renner Emmanuel Morin en Óscar Rodríguez zeiden de Ronde van Spanje vaarwel in de zevende etappe met aankomst op de klim van Balcón de Alicante.