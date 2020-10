Vuelta 2020: Voorbeschouwing zevende etappe naar Villanueva de Valdegovía

De renners krijgen na een welverdiende rustdag weer een pittige etappe voorgeschoteld in het noorden van Spanje. De zevende rit naar Villanueva de Valdegovía is er eentje voor de rasaanvallers met klimbenen. Wie schrijft de tweede dinsdagetappe op zijn naam? We blikken vooruit op het parcours en de potentiële ritwinnaars.

Parcours

Na een intensieve openingsweek heeft het peloton in Vitoria-Gasteiz de tijd om een dagje bij te tanken. In de hoofdstad van het Baskenland begint ook de zevende etappe, die op maat lijkt gemaakt voor de aanvallers. Hoewel de naam anders doet vermoeden is Vitoria-Gasteiz geen dubbelstad zoals bijvoorbeeld Boedapest. De stad wordt ‘Vitoria’ genoemd door Spaanstaligen, ‘Gasteiz’ is de Baskische benaming.

In de stad zagen coureurs als Mikel Landa, Koldo Fernandez en Igor Gonzalez de Galdeano het levenslicht. Jon Aberasturi is de enige in Vitoria-Gasteiz geboren renner die hier ook aan de start zal verschijnen voor de rit naar Villanueva de Valdegovía. Het zal voor hem dus hoe dan ook een speciale dag worden. Volgens diverse lijstjes is Vitoria Gasteiz een van de prettigste Spaanse steden om in te wonen.

Een goede indicatie hiervoor is het feit dat Vitoria-Gasteiz afgelopen jaar door de Verenigde Naties werd onderscheiden met de World Green City Award. Ook het leuke centrum met diverse bezienswaardigheden en de jaarlijkse ‘feesten van de Witte Maagd’ dragen hieraan bij. De renners beginnen de rit door in noordoostelijke richting te rijden naar het stuwmeer van Ullíbarri-Gamboa.

Bij het plaatsje Landa – niet genoemd naar Mikel – vervolgt de meute de rit in westelijke richting. Niet veel later volgt een passage langs het stuwmeer van Urrunaga, waar renners opnieuw hun ogen uit kunnen kijken. Na goed vijfenveertig kilometer draaien de coureurs een lange omloop op die anderhalf keer moet worden afgelegd. Centraal in deze omloop staat de Puerto de Orduña (7,8 km aan 7,7%), de scherprechter van de dag.

Het is een stevige beklimming met een piek van 14% nabij de top, waar een klassementsman die hoopte op een rustig dagje misschien in de problemen kan komen, al ligt dat niet direct in de lijn der verwachting. Of ze aandacht zullen besteden aan het mooie uitzicht valt te betwijfelen. De televisiehelikopter hoopt ook mooie beelden te maken van de grootste waterval van het Iberische schiereiland. Bij de Salto del Nervion stort het water met dank aan de Délika-kloof immers liefst 222 meter de dieperik in. Tenminste, op sommige dagen. Laten we hopen dat het 27 oktober zo’n dag is…

Op de top van de klim is het iets minder dan twintig kilometer rijden tot finishplaats Villanueva de Valdegovía, waar slechts zo’n 120 mensen resideren. De renners slaan echter niet gelijk af richting de streep, daar er dan nog een omloop moet worden afgewerkt. Die voert langs de Salinas de Añana, een van ’s werelds oudste zoutwinningen. Hierna volgt het peloton de AP-6 richting Izarra, waar een tussensprint ligt. Daarna weet het peloton wat hen te wachten staat: een afdaling en een laatste keer de Puerto de Orduña opknallen.

Datum: dinsdag 27 oktober

Start: 13.22 uur in Vitoria-Gasteiz

Start tv-uitzending: 14.50 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.27 uur in Villanueva de Valdegovía

Favorieten

De rasaanvallers, truienverzamelaars en rittenkapers zullen deze etappe met rood hebben omcirkeld in hun agenda. Met twee bergen van eerste categorie en veel ‘Spaans vlak’ is het een etappe voor de vluchters, al zullen de aanvallers wel over goede klimbenen moeten beschikken. De Puerto de Orduña is een zeer pittige klim, waar het kaf van het koren zal worden gescheiden.

De Vuelta van Tim Wellens kan eigenlijk al niet meer stuk, na zijn overwinning in de vijfde etappe naar Sabiñanigo. De renner van Lotto Soudal komt uit een zeer moeilijke periode, maar was afgelopen zaterdag weer als vanouds de beste en meest snuggere renner na een felbetwiste vluchtersetappe. “Ik kan nu de komende twee weken met minder druk koersen”, zo liet hij na afloop weten. Een ontspannen Wellens kan ook zomaar deze etappe winnen.

De rasaanvaller is in een kopgroep namelijk altijd een van de betere klimmers, durft te gokken in een finale, is bijzonder leep als er gepokerd moet worden om de ritzege en beschikt na een zware koers bovendien over de nodige punch. Kan Wellens zijn ploeg Lotto Soudal dinsdag een tweede ritzege bezorgen? Het is binnen de Belgische formatie ook uitkijken naar Kobe Goossens, die bergop zijn mannetje staat en al wat verder staat in het klassement.

Welke ploeg we sowieso in de gaten moeten houden in de etappe naar Villanueva de Valdegovía? Astana heeft misschien wel vijf kandidaat-ritwinnaars in de selectie met Alex Aranburu, Luis Léon Sánchez, de gebroeders Ion en Gorka Izagirre en Omar Fraile. En dan hebben we ook nog het Russische rondetalent Aleksandr Vlasov, die inmiddels de goede vorm te pakken heeft en zich misschien nog wel zal focussen op een aardig klassement.

Alex Aranburu lijkt de voornaamste Astana-kandidaat voor de ritzege. De explosieve Bask zal in dit soort etappes moeten scoren. De finale is lastig met de Puerto de Orduña, maar Aranburu moet in staat zijn om deze klim van eerste categorie te overleven. Als de 25-jarige renner in een kansrijke positie over de top komt, dan is hij met zijn snelheid en explosiviteit een zeer gevaarlijke klant voor de ritzege. Aranburu was eerder deze ronde al in de aanval en werd in Sabiñanigo keurig zesde.

Met Luis León Sánchez heeft Astana de beschikking over een ervaren rot die rittenkapen tot kunst heeft verheven. De Spaanse kampioen won al etappes in de Tour de France, maar zoekt gek genoeg nog altijd naar zijn eerste zege in zijn thuisronde. Sánchez staat nog altijd redelijk dicht in het klassement, maar zal wel de ruimte krijgen van de klassementsteams. De Murciaan is in een vlucht altijd kansrijk gezien zijn klimcapaciteiten, slimmigheden en prima sprint.

Ook Ion Izagirre en Omar Fraile zijn kanshebbers op de ritzege. Die eerste staat al op ruime achterstand en is dus geen gevaar meer voor de rode leiderstrui. Ion heeft in het verleden al laten zien dat er een uitmuntende rittenkaper in hem schuilt, met ritzeges in Parijs-Nice en de Tour de France, toen hij sterk genoeg bleek om uit een goede vlucht weg te rijden en solo aan te komen. Afgelopen zondag won hij al de verregende etappe naar Formigal.

Ook Fraile heeft ervaring met geslaagde vluchtpogingen, maar is niet aan zijn beste seizoen bezig.

Bij AG2R La Mondiale koerst ene Nans Peters, die in de voorbije Tour de France indruk wist te maken met een ritzege in Loudenvielle. Peters bleek toen sterk genoeg om in de Pyreneeën een solo uit zijn ferme dijen te persen. De Fransman won vorig jaar ook al op een vergelijkbare manier een rit in de Giro d’Italia en kan zich dit jaar in een rijtje fietsen van renners die in alle grote rondes een etappe hebben gewonnen. Dinsdag lijkt een geschikte dag.

Michael Woods begon met een flinke valpartij aan de Vuelta a España, waardoor hij inmiddels is uitgeschakeld voor het algemeen klassement. De Canadees mag de komende dagen gaan jagen op ritwinst en dinsdag is weer een uitgelezen dag om in de aanval te gaan. De renner van EF Pro Cycling hoeft bergop voor niemand schrik te hebben en beschikt ook nog eens over een ferme eindsprint. In Formigal eindigde Woods als tweede, is het dinsdag wel raak?

Met Rui Costa, Guillaume Martin, Julien Simon en Robert Stannard hebben we nog vier potentiële ritwinnaars. Costa was vroeger een specialist in het winnen van dit soort heuveletappes en werd in Formigal al derde. Martin was in Sabiñanigo al dicht bij de ritzege en was zondag ook mee in de goede vlucht. De rappe Simon werd achtste in de vijfde etappe en zal zijn ploeg Total Direct Energie graag een ritzege willen bezorgen.

De aan de finish snelle Stannard is wellicht de vreemde eend in de bijt, maar de beloftevolle Australiër heeft dit seizoen al mooie uitslagen gereden in de wat lastige eendagskoersen. Ook zat hij er goed bij in de etappe naar Sabiñanigo. Let verder op mannen als Ide Schelling (WielerFlits sprak hem uitgebreid voor de start van de Vuelta), Gonzalo Serrano, Jefferson Cepeda, Michael Valgren, Georg Zimmermann en Nick Schultz.

Ook Andrea Bagioli heeft inmiddels veel tijd verloren na een slechte dag in de zeiknatte etappe naar Formigal en is dus een gevaarlijke klant voor de etappe van dinsdag, gezien zijn snelle benen en klimvermogen.

Het is ook weer uitkijken naar de jonge talenten van Team Sunweb. Thymen Arensman werd al knap derde in de etappe met aankomst in Sabiñanigo. Kan hij dinsdag nog hoger mikken? Ook Robert Power (vierde in Formigal) en Mark Donovan moeten wel iets kunnen uitrichten. En dan hebben we ook nog Clément Champoussin (AG2R La Mondiale) en Carlos Verona, al zal die laatste wellicht geen vrijheid krijgen van de ploegleiding. Movistar koerst, zeker in de Vuelta, vaak in blok.

Dit is in principe ook een etappe voor mannen als Sergio Henao, Mattia Cattaneo, Gorka Izagirre en Davide Formolo, maar deze renners staan misschien nog te dicht in het klassement. Over het algemeen klassement gesproken. Mochten de favorieten het gaan uitmaken voor de ritzege, dan is het uitkijken naar geijkte namen als Primož Roglič, Daniel Martin, Richard Carapaz, Hugh Carthy, Marc Soler, Esteban Chaves, Felix Großschartner en Alejandro Valverde.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Wellens

*** Alex Aranburu, Michael Woods

** Nans Peters, Rui Costa, Andrea Bagioli

* Luis León Sánchez, Ion Izagirre, Guillaume Martin, Michael Valgren

Weer en TV

De renners beginnen dinsdag in bewolkte omstandigheden aan de zevende etappe. De gemiddelde temperatuur zal de hele schommelen rond de twaalf tot dertien graden Celsius. De kans op wat regen is aanwezig, maar het blijft toch overwegend droog. Er waait dinsdag wel een vrij stevige wind.

De Vuelta wordt dit jaar dagelijks uitgezonden door Sporza, Eurosport en Eurosport.nl. De NOS brengt, bij gebrek aan schaatsen, in het weekend ook de Vuelta op de buis. De rechtstreekse uitzending op Sporza begint al om 14.50 uur.