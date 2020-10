Vuelta 2020: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement

Misschien wel de meeste interessante grote ronde met het oog op het talent van morgen. Wielerploegen gebruiken de Vuelta a España steevast om beloftevolle renners hun grote ronde-debuut te laten maken. Ook in dit gekke coronajaar. WielerFlitsblikt vooruit!

Vorig jaar

Ondanks dat het gebruikelijk is dat er ieder jaar veel jonge jongens aan de start van de Ronde van Spanje staan, is er pas sinds vorig jaar een jongerenklassement. Daarin was Miguel Ángel López de gedoodverfde favoriet, nadat hij al twee keer de witte trui in de Giro d’Italia mee naar huis mocht nemen. In de eerste twaalf etappes was er geen vuiltje aan de lucht. Maar toen liet Tadej Pogačar op Los Machucos zien dat hij al meteen tot de wereldtop behoorde. Hij startte nog als jongste deelnemer, maar stond na drie weken in Madrid op het eindpodium als derde in de ronde, met een gewonnen witte trui en drie bergetappes op zak. De rest is geschiedenis.

Eindstand Jongerenklassement Vuelta a España 2019

1. Tadej Pogačar (UAE-Emirates) in 83u10m09s

2. Miguel Ángel López (Astana) +1m53s

3. James Knox (Deceuninck-Quick-Step) +20m00s

4. Sergio Higuita (EF Education First) + 29m22s

5. Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) +39m10s

18. Steff Cras (Katusha-Alpecin) +3u18m09s

43. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) +5u03m50s

Regels

De officiële regels in de technische gids van de Vuelta a España schrijven voor dat alle renners die na 1 januari 1995 geboren zijn, in aanmerking komen voor het jongerenklassement. In het kader van dat licht is Niklas Eg (geboren op 6 januari 1995) de oudste renner die meestrijdt om het wit. De Belg Ilan Van Wilder is met zijn twintig lentes (geboren op 14 mei 2000) de jongste van het stel én tevens de enige coureur die van deze eeuw is. Eg is dus 25, maar er zijn ook andere renners met dezelfde leeftijd die niet meer meedoen voor het wit. Dat geldt voor Lennard Hofstede, Harry Tanfield en Óscar Cabedo. Ze zijn geboren in de laatste maanden van 1996.

Favorieten

Het is nog altijd im frage: haalt de Vuelta überhaupt het einde? De meeste ploegen hebben reeds hun selectie bekendgemaakt voor de achttiendaagse door het Spaanse land. Of beter: het noord-Spaanse land. Op drie van de vijftien ritten na, vinden alle etappes plaats in het noord-midden en noordwestelijke deel van Spanje. In een uiterst zware 75eeditie strijdt een bijzonder interessant deelnemersveld om het legaat van Tadej Pogačar. Desalniettemin maken slechts een handje vol jongelingen effectief kans op de eindzege in dit klassement. Het scenario waarin een daverende verrassing de kop op steekt, is maar relatief klein.

Normaal gezien gaat dit niet gebeuren. Met Enric Mas staat er namelijk iemand aan de start die niet alleen dit klassement kan winnen, maar die straks in Madrid ook kan pronken met de algemene, rode leiderstrui. De 25-jarige van Mallorca afkomstige Spanjaard is geboren op 7 januari 1995 en daarmee de op een na ‘oudste’ gegadigde voor dit klassement. Alleen aan dat feit verdient hij de titel van topfavoriet niet. De kopman van Movistar is een begenadigd klimmer en beschikt over een goede tijdrit. Welkome wapens in de jacht op Vuelta-succes. Tijdens de jongste Tour de France werd Mas bijna geruisloos vijfde in de strijd om geel.

De concurrentie voor de Spanjaard komt uit Russische hoek. Na zijn maagproblemen en de daaropvolgende opgave in de tweede rit van de Giro d’Italia, is Aleksandr Vlasov genoeg hersteld om mee te doen aan de Vuelta. Ion Izagirre kan hoog en laag springen, maar de Russische revelatie van dit seizoen verdient bij Astana het kopmanschap. Net als Mas is het ook de verwachting dat Vlasov kan meedoen voor de top-10 in het algemeen klassement. De Russische klimmer werd eerder namelijk vijfde in Tirreno-Adriatico, derde in de Ronde van Lombardije en hij won de Giro dell’Emilia en de Mont Ventoux Challenge. Adelsbrieven, dus.

Als de beide topfavorieten naar elkaar loeren, dan zou er zo maar een derde uitdager met de witte trui vandoor kunnen gaan. EF Pro Cycling brengt namelijk nog zo’n seizoensrevelatie aan de start: Daniel Felipe Martínez. De 24-jarige Colombiaan komt dit jaar net als Vlasov tot ontbolstering en won op knappe wijze het Critérium du Dauphiné, maar kwam in de Tour vroeg ten val. Een goede eindklassering kon hij daarna vergeten, maar hij herpakte zich met een mooie ritzege. Op de vermaledijde Pas de Peyrol rekende hij af met Lennard Kämna en Max Schachmann. Martínez’ vorm is er nog, maar Michael Woods lijkt wel de kopman.

In normale doen zou Mas hier nog een geduchte tegenstander treffen. Maar post-corona-break wil het bij David Gaudu niet vlotten. De pas verjaarde 24-jarige Fransman geldt al jaren als een toptalent voor het grote ronde-werk, maar dit seizoen stagneert zijn groei een beetje. Pre-corona werd de renner van Groupama-FDJ nog wel knap vierde in de UAE Tour (WorldTour), maar na de hervatting van het seizoen kreeg hij te maken met darmproblemen. In de eerste etappe van de Tour kwam hij dan ten val en aan de gevolgen daarvan moest hij later die ronde ook opgeven. Ook nu is Gaudu bergop de meesterknecht van Thibaut Pinot.

Bij INEOS Grenadiers is het de vraag of Chris Froome zijn topvorm van weleer kan benaderen, maar daar lijkt het niet op. Richard Carapaz reed een verdienstelijke Tour, maar had ook niet hetzelfde niveau als bij zijn eindzege in de Giro d’Italia. Wellicht komt er een verrassing uit de hoek bij de Britten en dat zou zo maar Iván Ramiro Sosa kunnen zijn. Señor Lagunas de Neila(Sosa won de laatste drie keer op dat steile ding in de Ronde van Burgos) is met zijn 22 jaar een meer dan begenadigd klimmer. Maar behoudens zijn traditionele overwinning in de Vuelta a Burgos, is Sosa nog nergens op de afspraak geweest dit seizoen.

Jonge, vinnige talenten en Deceuninck-Quick-Step zijn al jarenlang een perfecte match. Fabio Jakobsen, Remco Evenepoel en nu João Almeida in de Giro d’Italia zijn slechts enkele voorbeelden. Patrick Lefevere heeft echter nog een stokpaardje op stal die te trappelen staat op eens stevig de wei in te trekken. Italian Stallion Andrea Bagioli kent dit jaar namelijk een wervelend profdebuut. De 21-jarige Italiaan uit Sondrio won post-corona al twee keer. In de eerste rit van de Tour de l’Ain was hij nog sneller dan Primož Roglič, Stefan Bissegger en Tom Dumoulin. Hoewel Bagioli meer een puncheur is, kan hij ook zeker goed klimmen.

Bij Jumbo-Visma gaan ze net als tijdens de Tour de France voor eindwinst. Roglič en Dumoulin zijn aangewezen als kopmannen. De rest van de Nederlandse ploeg rijdt in dienst. Dat geldt dus ook voor grote ronde-debutant Jonas Vingegaard. Binnen Jumbo-Visma hebben ze veel vertrouwen in de 23-jarige Deen, vooral als man voor heuvelachtige klassiekers als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Maar ook in het rondewerk komt Vingegaard tot zijn recht. Begin augustus werd hij nog achtste in de Ronde van Polen, waar hij vorig jaar ook zijn eerste ritzege als prof boekte. Maar hier rijdt hij dus vooral in dienst.

Team Sunweb gaat met een veredelde beloftenploeg naar de Vuelta. Jasha Sütterlin is met zijn 27 jaar de oudste van het stel. De overige zeven (!) coureurs in de selectie, komen allemaal in aanmerking voor het jongerenklassement. De jongeling met de grootste kans op de witte trui, is Ilan Van Wilder. De 20-jarige Belg is een grote toekomst voorspeld en insiders beweren zelfs dat hij over een paar jaar de evenknie kan zijn van Evenepoel. Ondanks dat zijn resultaten dit jaar misschien nog niet bijzonder indrukwekkend zijn, zou Van Wilder niet de eerste jonge snaak zijn die vriend en vijand verrast. Het talent heeft hij.

Ag2R La Mondiale kan na het vertrek van Romain Bardet en Pierre Latour bouwen aan een nieuwe klimkern. Samen met Aurélien Paret-Peintre (die nu toch ook al stiekem in de top-20 van de Giro d’Italia staat), Jaakko Hänninen én Clément Champoussin, zit de Franse equipe al goed. De laatste van die drie maakt zijn debuut in de Vuelta. Naast zijn lekkerbekkende naam, is Champoussin een begenadigd klimmer. Zijn achtste plek in de Tour de Luxembourg laat zien dat het met zijn vorm wel snor zit. Vorig jaar reed de 22-jarige Fransman uit Nice top-4 in de Ronde de l’Isard U23, de Vredeskoers U23 én de Ronde van de Toekomst.

Pogačar (22) won dus de Tour de France. Maar dat is niet de enige jeugdige exponent bij UAE-Emirates, in hun jacht om uit te groeien tot beste team van de wereld. Dat laat Brandon McNulty (22) namelijk zien in de Giro. Alessandro Covi is ook zo’n ongepolijste robijn. De Italiaan werd onlangs eveneens 22 jaar, maar is veel minder bekend dan zijn Sloveense en Amerikaanse ploeggenoot. Covi werd in zijn laatste twee beloftenjaren achtste en vierde in de Baby Giro. Hij is een erg talentvol klimmer en zijn vorm is zeer goed. Hij werd al tweede in Giro dell’Appennino én eindigde tussen de toppers als negende in de Brabantse Pijl. Pas op!

Het leuke aan deze Vuelta a España is – zoals wel vaker, maar in dit coronaseizoen helemaal – dat veel teams weer gekozen hebben om hun jonge talenten aan het werk te zetten. Niet minder dan 58 renners komen namelijk in aanmerking voor dit klassement. Zo ook de ‘oudste’, Niklas Eg. De 25-jarige Deen van Trek-Segafredo rijdt alleen al zijn tweede grote ronde van 2020, nadat hij eerder startte in de Tour. Hij werd daar zevende in het jongerenklassement, maar de kans is klein dat hij hier ineens de pannen van het dak rijdt. Hij treft er met Michel Ries en Juan Pedro López nog twee jonge talenten in zijn ploeg.

Voor de Luxemburger en de Spanjaard komt deze Vuelta – voor dit klassement, althans – misschien nog wat te vroeg, ondanks dat ze beide goede ronderenners/klimmers zijn. Maar daar starten er nog veel meer van deze Vuelta. De Zwitser Gino Mäder (NTT), Michael Storer (Team Sunweb), de Duitser Georg Zimmermann (CCC), de Australiër Robbert Stannard (Mitchelton-Scott), de Brit Mark Donovan (opnieuw Team Sunweb) en Santiago Buitrago (Bahrain McLaren); het waren de laatste seizoenen allemaal toppers in het rondewerk bij de beloften. Hun tijd komt nog, maar wie weet is er al een van hen in staat om nu te schitteren.

Ook Nederland doet een duit in het zakje, met drie talentvolle klimmers. Kevin Inkelaar (Bahrain McLaren) is bergop een machine, vertrouwde Ivan Basso ons eerder dit jaar toe. Halve Spanjaard Alex Molenaar (Burgos-BH) kreeg van voormalig ploeggenoot Ivar Slik ook al het stempel ‘Nederlands volgende grote ronde-talent’ na de Portugese GP Beiras vorig jaar. En dan is er ook nog Thymen Arensman (nog maar eens Team Sunweb). In potentie misschien wel het grootste talent van die drie. Hij werd achter Pogačar tweede in de Ronde van de Toekomst 2018 en reed op trainingskampen menig Sunweb-record aan diggelen.

Zij hebben alle drie echter tot op heden bij de profs nog niet de uitslagen gereden om in aanmerking te komen voor de sterren in deze voorbeschouwing, al was Arensman kort bij. Maar misschien had Ide Schelling hem wel meer verdiend. Bij BORA-hansgrohe willen ze de 22-jarige Hagenees gaan ontwikkelen tot ronderenner, die bij de beloften vooral als allrounder te boek stond. Hij werd dit seizoen al zestiende in de Czech Tour en twintigste in de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali. Wat maakt hij van zijn eerste Vuelta? De Belgen kunnen naast Van Wilder ook uitkijken naar klimmer Kobe Goossens (Lotto Soudal).

In de categorie van Eg heb je overigens nog een aantal renners die ook net zo goed de laatste rij in de sterrenverdeling hadden kunnen invullen. Robert Power (25) van Team Sunweb, bijvoorbeeld. Het voormalige Australische toptalent – een zeldzaam oedeem zat hem in de weg – moet vertrekken bij de Duitse ploeg en zal zich graag willen tonen. In de ronde van zijn thuisland zal dat ook gelden voor het Spaanse klimmertje Fernando Barceló (24, Cofidis). Tot slot nog Jefferson Alveiro Cepeda (24, Caja Rural-Seguros RGA). De Pan-Amerikaans kampioen op de weg werd afgelopen week nog vierde in de Ordiziako Klasika.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Enric Mas

*** Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez

** David Gaudu, Iván Ramiro Sosa,Andrea Bagioli

* Jonas Vingegaard, Ilan Van Wilder, Clément Champoussin, Alessandro Covi

