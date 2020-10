Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 5 naar Sabiñánigo

Na een ‘Spaans vlakke’ etappe en een ritzege voor Sam Bennett, zal zaterdag weer het nodige geklommen moeten worden. De heuvelachtige Vuelta-rit naar Sabiñánigo kent drie beklimmingen en lijkt op papier een rit voor de vluchters. We blikken vooruit op het parcours en de kanshebbers.

Parcours

De Vuelta trekt op zaterdag verder richting het oosten voor een rit door de regio Aragón, niet ver van de grens met Frankrijk. Het peloton wordt in gang geschoten in Huesca, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. De stad is de geboorteplaats van wielrenner Fernando Barceló, die dit jaar namens Cofidis deel uitmaakt van de Vuelta-karavaan.

In deze 184,4 kilometer lange etappe moeten meer dan drieduizend hoogtemeters worden overwonnen. De rit valt grofweg op te delen in twee delen. Na de start zetten de renners koers in oostelijke richting voor een openingsfase waarin het op en af gaan. Vanaf Basbastro gaat het noordwaarts en vanaf ongeveer halverwege de etappe wordt het lastiger.

Het zwaartepunt van deze rit speelt zich af in de voorlopers van de Pyreneeën. In het Nationaal park Ordesa y Monte Perdido, een natuurpark met een werelderfgoedstatus, liggen enkele niet te onderschatten beklimmingen te wachten.

Na 111 kilometer begint de Alto de Vio, een 13,5 kilometer lange klim aan 4,7 procent gemiddeld. De beklimmingen volgen elkaar in deze fase snel op. Na een korte afdaling volgt met de Alto de Fanlo (6,4 km aan 4,6%). Vanaf de top van deze col van derde categorie is het 21,5 kilometer afdalen naar de laatste klim van de dag.

De Alto de Petralba is 8,7 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2%. Vanaf de top wacht een 17,7 kilometer lange afdaling richting aankomstplaats Sabiñánigo. Belgische wielerfans zullen deze naam wellicht herinneren van de Vuelta van 2008, toen een nog jonge Greg Van Avermaet er zijn eerste rit in een grote ronde won. Hij bleef destijds in een sprint Davide Rebellin en Juan Antonio Flecha voor.

De renners rijden de stad langs de zuidkant binnen. In de laatste kilometer loopt het nog lastig op. De aankomst ligt getrokken aan de Paseo de la Corona, na een rechte lijn van tweehonderd meter.

Slotfase:



Favorieten

Krijgen de vluchters na vier dagen eindelijk eens een keer de ruimte? Het parcours leent zich in ieder geval voor een scenario waarbij een vluchtersgroep het eens een keer tot het einde vol zal houden. Renners die inmiddels genoeg achterstand hebben opgelopen, om geen bedreiging te vormen voor het algemeen klassement, zullen deze rit aangrijpen om mee te zitten in de hoop een vrijgeleide te krijgen.

De eerste dagen van de Vuelta hebben ons al een aardig beeld gegeven van welke renners er in dit peloton geïnteresseerd zijn in de ontsnappingen. Een van de renners die al zeer actief was in de openingsweek, is Tim Wellens. De renner van Lotto Soudal was tijdens de eerste twee dagen vertegenwoordigd in de lange vlucht. In deze rit vindt hij een iets lastiger parcours, dat beter aansluit bij zijn kwaliteiten.

Een van de renners die zich ongetwijfeld iets anders van zijn Vuelta had voorgesteld is Alexandr Vlasov. De Russische klimrevelatie maakte de afgelopen maanden indruk, maar bleek nog niet voldoende hersteld van zijn vroegtijdige opgave in de Giro. Hij lijkt echter met de dag beter te worden en vindt hier een rit waar hij zijn Vuelta alsnog glans kan geven. De vraag is of zijn achterstand, ruim vijf minuten, een obstakel vormt voor de klassementsploegen.

Binnen de Astana-ploeg zijn er meer gegadigden. Wat te denken van bijvoorbeeld Luis León Sánchez of Omar Fraile? Beiden staan inmiddels ver genoeg om geen bedreiging te vormen voor het klassement, waardoor ze van het peloton normaal gesproken genoeg ruimte zullen krijgen.

Een andere naam om in de gaten te houden is Jonathan Hivert. De Fransman is een van de renners bij de vrijbuitersploeg Total Direct Energie die deze Vuelta vrijuit mag koersen. Hivert toonde zich al in de finale van de rit naar Lekunberri, maar bleef toen met lege handen. Hij zal in het restant van de Vuelta ongetwijfeld opnieuw ten aanval trekken op jacht naar dagsucces.

Ook landgenoot Rémi Cavagna is iemand die deze Vuelta al ten aanval trok en op dit terrein lang mee moet kunnen. Probeert hij het zaterdag opnieuw? Er zijn in deze heuvelachtige rit ook weer aardig wat punten voor de bergtrui te verdienen.

Wellicht dat het Quentin Jauregui kan motiveren om weer mee te springen. Zijn werkgever AG2R La Mondiale is door omstandigheden nog maar met vijf renners actief in deze Vuelta en dagsucces zou voor wat extra vreugde kunnen zorgen binnen de ploeg. Ploeggenoten Clément Champoussin en Nans Peters zijn eveneens renners die, wanneer ze meezitten in de juiste ontsnapping, kansrijk zijn.

Een renner die hier een parcours vindt dat aansluit bij zijn kwaliteiten is Michael Valgren. De Deen – op het voorbije WK nog elfde – is echter geen veelwinnaar. Sterker nog, de Amstel Gold Race in 2018 is de laatste overwinning voor de kersverse aanwinst van EF Pro Cycling. Gaat hij daar na 2,5 jaar verandering in brengen?

Daarnaast mag het geen verrassing zijn indien een van de Cofidis-Spanjaarden mee zal zitten in de vlucht. Zoals gemeld rijdt Fernando Barceló hier door eigen streek, terwijl routinier Luis Ángel Maté een abonnement lijkt te hebben op ontsnappingen in de Vuelta.

De Spaanse wildcard-teams zullen er ongetwijfeld op gebrand zijn om zich weer te tonen en de nodige publiciteit te scoren. Namens Caja Rural-Seguros RGA toonde Aritz Bagües zich de eerste dagen regelmatig. Ook Gonzalo Serrano en Jonathan Lastra zijn renners waar rekening mee gehouden moet worden.

De paarse brigade van Burgos-BH beschikt eveneens over meerdere renners die de aanval niet schuwen. Naast ontsnappingskoning Willie Smit zou dit weer een etappe kunnen zijn voor Jetse Bol, terwijl ook Jesús Ezquerra en Ángel Madrázo zich in dit soort etappes graag tonen. Zorgt een van hen voor een daverende verrassing?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Wellens

*** Luis León Sánchez, Jonathan Hivert

** Alexandr Vlasov, Rémi Cavagna, Michael Valgren

* Omar Fraile, Aritz Bagües, Jetse Bol, Quentin Jauregui

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer & TV

De renners krijgen zaterdag in Aragón te maken met redelijk prettige weersomstandigheden. Met 16 à 17 graden is het aangenaam. Bovendien blijft het droog, laat de zon zich zien en waait het met windkracht 2 (uit het westen) niet bijzonder hard.

De Vuelta wordt dit jaar op tv uitgezonden door Sporza en Eurosport. Op Eén begint het live-verslag zoals gebruikelijk om 14.50 uur. Op Eurosport komt men tijdens de uitzending van de Giro d’Italia met updates en gaat men na de finish in Italië verder met het verslag uit Spanje. Daarnaast is de koers te volgen via de Eurosport Player.

Vuelta 2020 – Etappe 5

Datum: zaterdag 24 oktober

Start: 12:54 in Huesca

Start tv-uitzending: 14:50

Finish: tussen 17:17 – 17:45 in Sabiñánigo