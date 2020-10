Michael Valgren stapt over naar EF Education First

De Deen Michael Valgren komt volgend seizoen uit voor het Amerikaanse EF Education First. De oud-winnaar van onder anderen de Amstel Gold Race (2018) en Omloop Het Nieuwsblad (2018) rijdt dit jaar nog in dienst voor NTT Pro Cycling, het team waar zijn landgenoot Bjarne Riis de scepter zwaait.

Door de lange onzekerheid over de toekomst van NTT Pro Cyling koos Valgren voor de overstap naar de EF Education First, het team van Jonathan Vaughters. De 28-jarige blonde renner kwam eerder ook uit voor Tinkoff en Astana. Zijn beste prestatie in dit seizoen is de elfde plek op de WK in Imola. Vorig jaar eindigde hij in het door zijn landgenoot Mads Pedersen gewonnen WK in Yorkshire nog knap als zesde.