Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 10 naar Suances

De Vuelta-etappe van vrijdag staat te boek als een ‘vlakke’ rit. Voor Vuelta-begrippen zijn er weliswaar relatief weinig hoogtemeters, maar of het ook op een sprint gaat uitdraaien is nog maar de vraag. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

De tiende rit is er een die langs de Cantabrische kust trekt. Afgaande op het profiel zou je in eerste instantie misschien geneigd zijn te denken dat dit een etappe is voor sprinters, maar dit lijkt eerder een ritje voor sterke vluchters te zijn. Meer dan tweeduizend hoogtemeters en listige slotkilometers zijn maar een paar ingrediënten die de etappe kruiden.

Voor de renners is het 185 kilometer fietsen tussen Castro Urdiales en finishplaats Suances. Castro Urdiales is de meest oostelijke plaats van de regio. Van hier duik je zo het Baskenland in, maar Fernando Escartín besloot de karavaan precies de andere kant op te sturen. De startplaats werd al ver voor de geboorte van Jezus Christus bewoond, dus de stad kan bogen op een rijke historie. Hiervan vind je voornamelijk in de binnenstad nog allerhande bewijzen. Onder meer de gotische Iglesía de Santa Maria de la Asunción is een bezoekje meer dan waard, net als het daarnaast gelegen kasteel van Santa Ana.

Zoals veel plaatsjes aan de Cantabrische kustlijn, zijn toerisme en visvangst belangrijke bronnen van inkomsten in Castro Urdiales. Kleurrijke vissersplaatsjes worden tijdens de eerste pakweg honderd kilometer afgewisseld met fraaie natuur. Voor zonaanbidders zijn er mooie, brede zandstranden, maar ook liefhebbers van steile kliffen en spectaculaire rotsformaties komen aan hun trekken.

Na circa zeventig kilometer koers, komt de karavaan uit bij de baai van Santander. De regiohoofdstad wordt echter overgeslagen. In plaats daarvan rijdt het peloton richting het rustige en mooi gelegen maritieme plaatsje Suances. Vlak voor de plaats waar Paolo Bettini in 2008 zijn laatste zege als wielerprof boekte, wordt het binnenland in getrokken. Bij het buitenrijden van Torrelavega, de stad van onder meer Manolo Saiz en drievoudig wereldkampioen Óscar Freire, wacht de Alto de San Cipriano (4,3 km aan 5%). Na de enige gecategoriseerde klim van de dag blijft het golven.

Slotfase:

Voornamelijk de slotkilometers kunnen wel eens bepalend worden voor de rituitslag. In de laatste twee kilometer loopt het wegdek net als in 2008 aan zo’n vijf procent omhoog. Hier zullen de benen zich langzaam maar zeker vullen met melkzuur, terwijl de snelheden nog behoorlijk hoog kunnen liggen. Is er hier iemand in staat om van de rest weg te kletsen? Houdt een dappere voortvluchtige hier achtervolgers af? Verscheidene scenario’s kunnen op deze finale worden losgelaten. Nee, er zal hier door de klassementsmannen niet met minuten worden gesmeten, maar een paar seconden zijn al gauw gepakt of verloren…

Favorieten

Zoals gezegd kunnen er verschillende scenario’s losgelaten worden op de etappe van vrijdag. Indien de sprintersploegen het bij elkaar weten te houden, dan ligt er voor sprinters met de nodige macht in de benen hier weer een kans op dagsucces. Doordat de finale lastig te controleren valt, is het eveneens een reële optie dat in deze rit een vluchtersgroepje vooruit blijft. Het lijstje met kanshebbers bestaat dus uit een mix van snelle aankomers en avonturiers.

Een aankomst met een hellende finishstraat wordt door organisatoren gretig in het etappeschema opgenomen, omdat het doorgaans voor een aantrekkelijke finale zorgt. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de deelnemerslijst van deze Vuelta weinig specialisten op dit gebied bevat. Geen Peter Sagan, Michael Matthews, Diego Ulissi of Julian Alaphilippe aan de start. Er zullen maar weinig ploegen bereid zijn om de wedstrijd te controleren.

Bij Deceuninck-Quick-Step zal men deze rit ondanks de nodige hindernissen onderweg aangestipt hebben. Sprinter Sam Bennett vindt hier immers een kans op sportieve revanche. Met twee gewonnen sprints heeft de Ier aangetoond op het vlakke de snelste finisher van deze Vuelta te zijn, al werd de tweede ritzege hem achteraf nog ontnomen. Bovendien draait Bennett zijn hand niet om voor een lastige finish. Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan zijn ritzege in de Ronde van Burgos, waar hij bij een lastige aankomst met een verrassingsaanval zijn concurrenten voorbleef.

Daarom schrijven we Bennett ook hier als topfavoriet op. Mocht zijn ploeg erin slagen om het in de finale bij elkaar te houden, dan is het afwachten of Jasper Philipsen en Pascal Ackermann opnieuw de strijd met hem aan kunnen gaan. Indien Bennett het niet haalt, dan beschikt de blauw-witte formatie met Andrea Bagioli (zevende in de Brabantse Pijl) over een uitstekend alternatief, terwijl ook Zdeněk Štybar hier kan verrassen.

Mocht een vluchtersgroep erin slagen om uit de greep van het peloton te blijven, dan komen er een ander soort renners in beeld. Rui Costa reed deze Vuelta al meermaals in de aanval, maar is er ondanks enkele ereplaatsen tot dusver nog niet in geslaagd om een overwinning te vieren. Astana beschikt over meerdere renners die hier kunnen meestrijden voor de zege. Omar Fraile is een van die renners die hier een aankomst vindt die aansluit bij zijn kwaliteiten. De Bask was in Villanueva de Valdegovía al dichtbij een ritzege, maar moest toen nog Michael Woods voor zich dulden. Ook streekgenoot Alex Aranburu kan op dit terrein uit de voeten. Indien een vlucht voorop blijft, dan is Luis León Sánchez een gevaarlijke kandidaat.

De ijzersterke Movistar-ploeg is er met name op ingericht om kopman Enric Mas aan een goede eindklassering te helpen. Dat sluit echter niet uit dat zijn ploeggenoten in de gelegenheid kunnen komen om zelf een etappe te winnen. Dat bewees Marc Soler met een ritzege op de tweede dag. Krijgt vrijdag Alejandro Valverde zijn kans? In zijn goede jaren zou hij op lastige aankomsten als deze topfavoriet zijn, maar nu zijn ooit zo venijnige punch wat afgestompt is moet ‘El Imbatiddo’ hopen op een goeie dag om boven zichzelf uit te stijgen.

Ook Lotto Soudal komt hier met winstkansen aan de start. Tim Wellens was deze Vuelta al succesvol in Sabiñanigo, maar zijn honger naar succes zal nog niet gestild zijn. Bovendien vindt hij hier een kans om weer bergpunten te scoren. De Belgische formatie heeft in de persoon van Stan Dewulf nog een tweede troef om uit te spelen. Mocht het bij elkaar blijven, dan kunnen ze sprinter Gerben Thijssen uitspelen.

Bij NTT Pro Cycling is het uitkijken naar Michael Valgren. De oud-winnaar van de Amstel Gold Race werd zondag al knap vijfde in de bergetappe naar Formigal, maar vindt hier een parcours dat beter bij zijn kwaliteiten past. De Deen komt volgend seizoen uit voor EF Pro Cycling en zal zijn huidige ploeg nog een mooi afscheidscadeau willen bezorgen.

En de klassementsmannen? Hoewel het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat zij in deze etappe op de voorgrond zullen treden, kunnen de dure bonificatieseconden wellicht een reden zijn om zich hier toch te laten zien. Voor de pure klimmers lijkt deze finale echter niet lastig genoeg. Mocht het echter bij elkaar blijven, dan moeten we niet raar opkijken wanneer Primož Roglič zich gaat mengen in de strijd om te overwinning. De Sloveen beschikt immers over een sterk eindschot, wat hem zou kunnen helpen om dichter in de buurt van de rode leiderstrui te komen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Rui Costa, Omar Fraile

** Tim Wellens, Michael Valgren, Andrea Bagioli

* Alejandro Valverde, Alex Aranburu, Luis León Sánchez, Primož Roglič

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer & TV

De renners krijgen vrijdag in Cantabrië te maken met prettig koersweer. De zon schijnt, het is droog en de temperatuur is met 18 graden Celsius aangenaam. De wind komt uit het noorden, maar heeft slechts windkracht 1.

De Vuelta a España wordt doordeweeks uitgezonden door Sporza en Eurosport. Zowel Eurosport (commentaar van Sander Kleikers en Karsten Kroon) als Sporza (met Renaat Schotte en José de Cauwer) beginnen om 14.35 uur met de rechtstreekse uitzending.

Vuelta 2020 – Etappe 10

Datum: vrijdag 30 oktober

Start: 12:45 uur in Castro Urdiales

Start tv-uitzending: 14.35 uur

Finish: tussen 17:03 en 17:29 in Suances