Vuelta 2020: Total Direct Energie met Nederlanders Terpstra en Ligthart

Niki Terpstra en Pim Ligthart zullen namens Total Direct Energie deelnemen aan de Vuelta a España. Met name de aanwezigheid van Terpstra is opvallend, aangezien de Noord-Hollander twee dagen voor de Vuelta-start nog in België te vinden is voor de Ronde van Vlaanderen.

Terpstra is niet de enige renner die zich waagt aan de combinatie Ronde van Vlaanderen-Vuelta a España. Zo zal bijvoorbeeld ook Tim Wellens na de finish van ‘Vlaanderens Mooiste’ doorreizen naar Spanje om deel te nemen aan de laatste grote ronde van het seizoen.

De Belg van Lotto Soudal kreeg van de UCI toestemming om de verplichte bloedtest voor de Vuelta in België te laten uitvoeren. Het is nog onduidelijk of Terpstra ook een bloedtest in België zal laten uitvoeren. De selectie van Total Direct Energie telt nog een tweede Nederlander met Pim Ligthart.

De Franse formatie rekent verder op de Fransen Valentin Ferron, Jonathan Hivert, Lorrenzo Manzin, Paul Ourselin, Romain Sicard en Julien Simon.

Selectie Total Direct Energie voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Valentin Ferron

Jonathan Hivert

Pim Ligthart

Lorrenzo Manzin

Paul Ourselin

Romain Sicard

Julien Simon

Niki Terpstra