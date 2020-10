Vuelta 2020: Op rapport bij Koen de Kort

De Vuelta a España is traditiegetrouw een grote ronde waarin veel WorldTour-teams hun jonge renners voor de leeuwen gooien. Zo ook bij Trek-Segafredo, dat in Spanje met liefst vijf debutanten van start is gegaan. Leermeester is de 38-jarige Koen de Kort. Deze Vuelta gaat hij samen met WielerFlits een rapport bijhouden over zijn ploeggenoten. Vandaag deel één van vier.

Het betreft een mini-serie van vier artikelen, waarbij we de Nederlander voorafgaand, tijdens de twee rustdagen en na de Vuelta vragen om de vorderingen van zijn – met name – jonge – collega’s bloot te leggen. De serie heet ‘Op rapport bij Koen de Kort’. Vandaag het eerste deel, zeg maar de nul-meting. Die vond afgelopen maandag plaats.

Dat De Kort de Vuelta rijdt, was aanvankelijk niet voorzien. De Nederlander stond namelijk op de rol om de Giro d’Italia te rijden in dienst van Vincenzo Nibali. “Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik denk dat ik, vanwege mijn leeftijd en de lockdown, nog niet in topvorm was. Er waren bepaalde jongens die juist wel een heel goed niveau hadden, zoals Jacopo Mosca bijvoorbeeld. Die rijdt in de Giro nu ook nog ontzettend goed rond. Dat zijn renners die daar thuishoren. Uiteindelijk denk ik dat de Giro op dit moment ook niet verloren gaat op plekken waar ik Vincenzo had kunnen helpen. Maar ik ben ook gelukkig met de Vuelta.”

Nu gaat hij dus als nestor voor Trek-Segafredo optreden in de Ronde van Spanje. “Ik ben een beetje in die rol gegroeid; een groot deel van mijn carrière is daarop gebaseerd. Ik geniet er wel van. In het verleden heb ik in een sprinttrein gewerkt voor mannen als Marcel Kittel en John Degenkolb, maar bij deze ploeg ook voor renners zoals Alberto Contador en Vincenzo Nibali. Nu hebben we geen kopman en ga ik in een andere rol mee naar een grote ronde. Meer als een soort fietsende leraar. Al voel ik mezelf niet zo. Ikzelf heb ook ambities om mee te gaan in ontsnappingen en dat is toch al even geleden. Die wisselwerking maakt het leuk.”

Emīls Liepiņš (27)

Simpel gezegd is Trek-Segafredo naar Spanje afgereisd met vier man voor de bergen en vier man voor de sprints. In die laatste categorie valt ook de 27-jarige Letse debutant Emīls Liepiņš. “Waarbij Matteo Moschetti onze sprinter is en ook Alexander Kamp (die eveneens debuteert, red.) en ik daarin onze rol hebben”, maakt de routinier duidelijk. “Emīls is normaal gezien de aantrekker voor Matteo, maar hij kan ook zelf heel goed sprinten. Dat heeft hij de laatste jaren bij andere ploegen wel bewezen. Maar dat staat niet op gelijke voet met wat Matteo al heeft laten zien. Als hij zich goed voelt, zal Moschetti altijd sprinten.”

“Maar wie weet komt er een dag dat hij zich niet zo sterk voelt en dan is Liepiņš de aangewezen persoon om te spurten”, vervolgt de 38-jarige De Kort. “Het is alleen ook zijn debuut. Ik weet zelf nog dat het een bepaalde spanning met zich meebracht. Dat is leuk. Maar we moeten wel in de gaten houden dat ze niet te gek doen, alleen hopelijk blijven ze ook niet te rustig. Emīls zei vandaag (maandag, red.) nog tegen mij: ‘Koen, hoe moet ik dat nu gaan doen in de bergen? Dat heb ik nog nooit drie weken achter elkaar gedaan. Dus ik ga bij jou blijven’. Dat mag-ie natuurlijk, dus ook het tijdig laten uitzakken kan ik ze bijbrengen.”

Juan Pedro López (23)

De volgende is neoprof Juan Pedro López, door De Kort uitgekozen om mee op de kamer te liggen. “JuanPe is mijn roomie. Hij heeft er – zeker als Spanjaard – heel erg veel zin in. Het is een heel enthousiaste jongen en het helpt dat zijn Engels heel erg goed is. López is ook een gangmaker binnen de ploeg, echt een leuke jongen om erbij te hebben. Als renner is het vooral een sterke klimmer. Hij heeft heel veel talent, al kan hij ook nog heel veel leren. Vooral qua koersinzicht en wat hij op het juiste moment moet doen. Juan Pedro heeft heel veel power, maar hij weet nog niet precies waar en hoe hij dat het beste kan inzetten.”

De routinier hoopt zijn kamergenoot dat deze ronde bij te brengen. “Ik denk dat ik hem echt kan helpen, dat vind ik zelf ook leuk. Bovendien heb ik een half-Spaanse stijl qua hoe laat ik naar bed ga en hoe laat ik opsta. Dat werkt goed samen. Ik weet nog dat ik het net als hem supermooi vond om mee te doen aan mijn eerste grote ronde. Maar ik denk dat JuanPe met zijn capaciteiten geen genoegen mag nemen met alleen maar meedoen. Hij zal zich moeten inhouden en niet te gek moeten doen. En dan bepaalde ritten uitkiezen waar hij er echt helemaal voor gaat. Dat is voor hem belangrijk en ik hoop dat ik hem dat kan bijbrengen.”

“Wat ik van hem heb gezien in andere wedstrijden, is dat hij soms overenthousiast geraakt”, gaat De Kort verder over de jonge Spanjaard, die vorig nog uitkwam voor de opleidingsploeg van Contador en Ivan Basso. “Hij smijt dan teveel met zijn krachten. Dat is voor elke renner lastig, zeker voor jonge gasten. In de wedstrijd zal ik hem bijstaan om hem te temperen, of juist tijdens bepaalde ritten te zeggen dat het zijn etappe is. Op die manier kan ik hem een beetje leiden om uit te leggen waar en wanneer hij zijn krachten moet gebruiken. Daar ben ik niet de enige voor, maar op de fiets en na de ritten ben ik daar wel de aangewezen man voor.”

Matteo Moschetti (24)

Sprinter van dienst is Matteo Moschetti. De kwieke Italiaan begon het seizoen wervelend met twee zeges op Mallorca. Hij leek daarmee meteen af te stevenen op zijn definitieve doorbraak. “Dat dachten wij ook”, stelt De Kort. Bij een zware valpartij in de derde rit van de Ster van Bessèges brak de onfortuinlijke Italiaan echter zijn heupkom. “Dat was heel rot. Hij kon zelfs enige tijd niet lopen. Zijn kwetsuur was niet te onderschatten.” De laatste negen van zijn tien koersen reed Moschetti niet uit. Die waren allemaal na de corona-break en dus na zijn blessure. “Hij moet hier vooral koersen met het oog op volgend jaar.”

“Voor hem is het heel belangrijk om aan kracht te winnen, zodat hij in 2021 weer sterker is”, legt de Nederlander uit. “Een grote ronde in je benen en dan goed de winter in gaan. Dat is voor hem zeer belangrijk, omdat hij er langere tijd uitgelegen heeft. Daarnaast zullen we in de vlakke ritten Matteo’s sprinttrein uittesten en wat met elkaar gaan oefenen. Er zijn niet veel kansen voor de sprinters, maar het zou mooi zijn om daarin een keer een mooie uitslag te rijden. Ikzelf moet de sprinttrein voor hem gaan leiden. Zeggen wie wat moet doen en waar we voorin moeten zitten. De rol die ik voor Kittel en Degenkolb in het verleden ook had.”

Met Pascal Ackermann en Sam Bennett staan er twee sprintvedettes aan het vertrek. De Duitser won vorig jaar het puntenklassement in de Giro en Bennett deed dat onlangs nog in de Tour. “Ook wij bestuderen de startlijst. We gaan er niet vanuit dat hij hier een etappe gaat winnen”, houdt De Kort de druk bij Moschetti weg. “Maar als we hier met de ploeg leuk kunnen meedoen met daarbij een mooie uitslag, dan zou dat voor hem persoonlijk heel belangrijk zijn. En anders zal hij heel veel moeten afzien in de bergen. Maar ook dat maakt hem weer sterker. Voor Matteo is het belangrijk om op die manier de winter in te gaan.”

Michel Ries (22)

Laatste uit dit rapport is Michel Ries, een talentvolle 22-jarige ronderenner uit Luxemburg. “Hij heeft redelijk dezelfde rol als López”, stelt De Kort. “Maar Michel is wel wat anders qua persoonlijkheid. Het is niet zo’n uitgesproken gangmaker, meer een stillere jongen. Wat dat betreft is het wel goed om hem af en toe een beetje aan te sporen. Ikzelf ken hem ook nog niet zo goed, want ik heb nog niet zo veel met hem gereden. Maar qua bouw, uiterlijk, de manier waarop hij op zijn fiets zit en persoonlijkheid, lijkt hij erg veel op Niklas Eg. Dat ligt misschien aan mij, maar volgens mij zijn ze als renner met elkaar te vergelijken.”

De 25-jarige Eg is begonnen aan zijn vierde grote ronde uit zijn loopbaan en de Deen reed eerder deze zomer nog de Tour de France uit. “Niklas heeft al iets meer ervaring, dus ik denk dat het voor Michel goed is om naar hem op te kijken. Daarnaast maakt Kenny Elissonde onze klimkern compleet; hij heeft natuurlijk ook heel veel ervaring als klimmer. Hij zal zich meer met Ries moeten bezighouden dan ik doe. Zeker in de tweede en derde week liggen er veel kansen voor ontsnappingen om voorop te blijven. Dat zijn altijd lastige ritten. Wie weet zit er daar iets voor hem in, dat hij daar kan uitpakken zoals ze dat in Vlaanderen zeggen.”

De Kort kijkt er daarom naar uit dat Ries een keer de goede vlucht te pakken heeft. “Daar heeft Michel de power voor. Als je meezit, weet je nooit wat er gebeurt. Het zou zomaar kunnen dat hij op die manier een kans heeft op een etappeoverwinning. Of hij ook focust op de tijdrit? Dat kan hij wel goed, inderdaad. Maar een topfavoriet is hij niet. Pas als we in de buurt van die tijdrit komen, kun je bepalen om daar vol voor te gaan of juist krachten te sparen voor de etappes die daarna komen. Ik denk alleen dat Michel moet proberen om te kijken waar hij staat in een grote ronde. En dus elke dag ervoor te gaan.”