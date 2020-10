Vuelta 2020: Bahrain-McLaren schuift Wout Poels naar voren als kopman

Bahrain-McLaren heeft de selectie voor de Vuelta a España volledig afgestemd op Wout Poels, die als kopman van start gaat in de laatste grote ronde van het seizoen. Daarnaast mag Matej Mohorič etappezeges gaan najagen.

“In deze wedstrijd is ons belangrijkste doel om Wout voldoende te ondersteunen. En ik denk dat we ondanks alle beperkingen en de drukke agenda een sterk team hebben om dat te doen”, laat ploegleider Gorazd Štangelj weten. “De eerste drie etappes zijn gelijk zwaar, waardoor er weinig ruimte is voor alternatieve strategieën. Maar later is de koers meer open en krijgen andere renners de kans om te profiteren van hun vorm.”

Poels bewaart mooie herinneringen aan de Vuelta, vertelt hij via zijn ploeg. “Over de Vuelta ben ik altijd enthousiast. Dit jaar is het natuurlijk anders, het is ook heel laat in het seizoen, maar ik kijk ernaar uit. Er zijn meerdere zware etappes, vooral de twaalfde met aankomst boven op de Angliru. Maar op dit moment voel ik me goed. Ik ben optimistisch en klaar om te gaan.” Hij wordt omringd door onder meer zijn jonge landgenoot Kevin Inkelaar.

Selectie Bahrain-McLaren voor de Vuelta a España 2020 (20 oktober-8 november)

Grega Bole

Santiago Buitrago

Scott Davies

Kevin Inkelaar

Matej Mohorič

Wout Poels

Stephen Williams

Fred Wright