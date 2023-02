VRT zendt vanaf maart docuserie uit over Patrick Lefevere

Patrick Lefevere krijgt zijn eigen documentaireserie op de VRT. Vanaf woensdag 8 maart zijn op tv-zender Canvas zes afleveringen te zien van een serie die gaat heten: Patrick Lefevere: Godfather van de koers.

In de docuserie wordt Lefevere, inmiddels 68 jaar, gevolgd als ploegleider en later manager van Mapei en de daaropvolgende Quick-Step-ploegen. Dit jaar heeft zijn team de naam Soudal Quick-Step. Lefevere durft ook zijn ambities uit te spreken in de serie: “Als ik sterf, zal er niet op mijn zerk staan: Hij heeft de Tour niet gewonnen.”

Naast mensen uit de omgeving van Lefevere komen ook bekenden als wereldkampioen Remco Evenepoel, Julian Alaphillippe, Tom Boonen, Mark Cavendish en Johan Museeuw aan het woord. De serie zal ook te zien zijn op het online platform VRT Max van de Vlaamse publieke omroep.