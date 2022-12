Vrouwenploeg B&B Hotels-KTM lijkt er toch niet te komen

Er zijn grote zorgen bij B&B Hotels-KTM. Het is nog maar zeer de vraag of het mannenteam volgend jaar in het peloton te zien zal zijn. De plannen voor een nieuwe vrouwenploeg gaan, als we Chloe Hosking mogen geloven, in elk geval niet door.

De Franse ploeg B&B Hotels-KTM zou in 2023 flink uitbreiden, maar het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn. Teambaas Pineau is echter niet van plan om het bijltje er helemaal bij neer te gooien. De ex-renner zou nu mikken op een doorstart op continentaal niveau, met een selectie van een twaalftal renners. Pineau wilde verder ook een nieuwe vrouwenploeg uit de grond stampen, maar die lijkt er toch niet te komen.

Chloe Hosking, die al een contract had getekend bij de nieuwe Franse vrouwenformatie, is duidelijk op social media. “Ik ben een van de renners die getroffen zijn door de ineenstorting van de B&B Hotels-ploeg. Ik ben nu op zoek naar nieuwe kansen voor 2023”, laat de ervaren Australische sprintster weten via Twitter.

I am one of the riders impacted by the saga that is the collapse of the B&B Hotels team.

To say I am caught up the creek without a paddle is an understatement.

Looking for opportunities for 2023.

— Chloe Hosking (@chloe_hosking) December 7, 2022