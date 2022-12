‘B&B Hotels-teambaas Pineau hoopt op doorstart op continentaal niveau’

Er zijn grote zorgen bij B&B Hotels-KTM. De Franse ploeg zou in 2023 flink uitbreiden, maar het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn. Het is nog maar zeer de vraag of het team volgend jaar in het peloton te zien zal zijn. Teammanager Jérôme Pineau hoopt wel nog op een doorstart op continentaal niveau, zo meldt de Franse krant Le Télégramme.

De toekomst van B&B Hotels-KTM ziet er verre van rooskleurig uit, maar Pineau is niet van plan om het bijltje er helemaal bij neer te gooien. De ex-renner van onder meer Bouygues Telecom en Omega Pharma-Quick-Step gaat nu voor een continentale ploeg van een twaalftal renners. Momenteel liggen er meer coureurs onder contract bij de Franse formatie, maar de verwachting is dat sommige sterkhouders alsnog zullen vertrekken. De renners met een doorlopend contract hebben inmiddels te horen gekregen dat ze vrij zijn om te verkassen.

Helemaal zonder geld zit Pineau niet. Hij heeft nog een budget van vier tot vijf miljoen waar B&B Hotels voor zou instaan, weet B&B Hotels-renner Eliot Lietaer. “Als de ploeg op lager niveau doorgaat, is er geen probleem om dat uit te doen. Dan zal deze episode misschien voor een kleine kink in de kabel hebben gezorgd, maar iedereen is er dan bij gebaat om positief te blijven. Wij kunnen onszelf op de kaart zetten en er zo mee voor zorgen dat het project van Pineau ook weer wat de hoogte ingaat”, vult ploegmaat Jens Debusschere aan.

Toch geen vrouwenploeg?

Pineau zou verder niks veranderen aan de plannen met betrekking tot de vrouwenploeg, maar dit lijkt toch niet te kloppen. Met de 33-jarige Audrey Cordon-Ragot als kopvrouw en boegbeeld hoopte Pineau een wildcard te versieren voor de eerstvolgende editie van de Tour de France Femmes, maar de vrouwenploeg zal er volgens Le Télégramme toch niet komen.