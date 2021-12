Vrouwenploeg Andy Schleck verkoopt door UCI verboden kleding

De vrouwenploeg van Andy Schleck heeft een flink aantal kledingstukken die bedoeld waren voor 2022 in de verkoop gedaan. De Luxemburgse formatie had die tenues al laten produceren, maar moest van de UCI een ander tenue maken omdat drie Women’s World Tour-teams voor dezelfde kleuren hadden gekozen.

Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch reed al jaren in de fleurige kleurencombinatie met daarin paars, roze, oranje en rood. Die traditie wilde het team voortzetten in 2022 en dus waren de tenues al gemaakt. Ware het niet dat SD Worx, UAE Team ADQ en Human Powered Health (het oude Rally, red.) ook voor die kleuren hebben gekozen voor volgend seizoen.

“We waren zeer verrast omdat we juist hadden gekozen voor exact dezelfde tenues als in 2021, in tegenstelling tot de drie andere ploegen. Toch besloot de UCI onze shirts af te keuren. Dit voelt toch behoorlijk oneerlijk, vooral omdat we vorig jaar ook al koersten in dit tenue. Aan het einde van de rit moet onze ploeg ook de UCI-richtlijnen volgen, wat heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp voor 2022“, liet de ploeg vlak voor Kerst weten.

Kosten terugverdienen

Het ontwerpen van een nieuw tenue heeft Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch geld gekost, en door de ‘verboden’ tenues in de verkoop te doen wil de ploeg een deel van die kosten terugverdienen. Het gaat om shirts met korte en lange mouw, skinsuits en windvesten. De prijzen variëren tussen de 30 en de 75 euro. Een ander deel van de kleding zal gebruikt worden door rensters tijdens trainingen.