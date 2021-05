Vroege vluchter Robert Power stapt af in Dauphiné

Robert Power heeft tijdens de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné opgegeven. Wat opvallend is aan de abandon van de coureur van Qhubeka ASSOS, is dat hij bijna de hele dag deel uitmaakte van de kopgroep van de dag.

Power trok vroeg in de heuveletappe naar Saugues op pad met Lukas Pöstlberger, Anthony Delaplace, Matthew Holmes en Shane Archbold, maar op zestig kilometer van de finish moest de Australiër de rol lossen. Nog geen twintig kilometer werd zijn opgave gemeld.

Het is al de vierde uitvaller in deze Dauphiné. Eerder in de tweede etappe stapten ook Ian Garrison en Benjamin Perry af. Eros Capecchi haalde het einde van de openingsrit niet.