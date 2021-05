Opgaves Ian Garrison en Benjamin Perry in Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné moet op de tweede dag verder zonder Ian Garrison en Benjamin Perry. De Amerikaan van Deceuninck-Quick-Step stapte na zeventig kilometer af, waarna de Canadees van Astana-Premier Tech niet veel later ook opgaf.

Garrison was zondag nog een van de aanvallers in de openingsetappe van de Dauphiné, maar hij moest de kopgroep (met de latere winnaar Brent Van Moer, red.) al vroeg laten gaan en finishte uiteindelijk als laatste op ruim 23 minuten. Wat hem mankeert, heeft Deceuninck-Quick-Step nog niet laten weten.

Perry had het in de tweede etappe lastig en besloot uiteindelijk ook de handdoek in de ring te werpen. Hij is ziek, meldt Astana-Premier Tech. Het aantal opgaves in het Critérium du Dauphiné 2021 staat hierdoor op drie. Zondag haalde Eros Capecchi van Bahrain Victorious de finish in Issoire niet.

💠 @dauphine

Unfortunately @benjefperry was forced to abandon stage 2 due to illness. Join us in wishing him a speedy recovery!

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) May 31, 2021