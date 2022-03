Vroege opgave Tosh Van der Sande in E3, Lawson Craddock valt ongelukkig uit

Slecht nieuws voor Jumbo-Visma, vroeg in de E3 Saxo Bank Classic. Tosh Van der Sande, een van de belangrijke helpers van kopman Wout van Aert, heeft de wedstrijd namelijk verlaten na een valpartij en is op weg naar het ziekenhuis. Hij heeft last van zijn elleboog.

Ook Guy Sagiv van Israel-Premier Tech was betrokken bij de valpartij van Van der Sande. De Israëliër is ook onderweg naar het hospitaal voor nader onderzoek.

Van de definitieve startlijst zijn ook drie renners helemaal niet van start gegaan. Mikkel Honoré (Quick-Step-Alpha Vinyl) is ziek en Pascal Ackermann (UAE Emirates) meldde zich niet aan de start als gevolg van een val in de Minerva Classic Brugge De Panne.

Maar de opvallende niet-starter was Lawson Craddock. De Amerikaan van BikeExchange-Jayco viel namelijk, na de ploegpresentatie op het podium vanmorgen, ongelukkig op de grond. Dat gebeurde bij het verlaten van het startpodium. Als gevolg van die val kon Craddock niet starten in Harelbeke.

