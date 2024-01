Youri IJnsen • vrijdag 12 januari 2024 om 13:13 vrijdag 12 januari 2024 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Sophie Von Berswordt-Wallrabe, debutant met adellijk Duitse familiewortels

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de X2O Trofee in Koksijde bij de vrouwen elite: de Nederlandse Sophie Von Berswordt-Wallrabe.

De Vlaamse Duinencross was pas de eerste veldrit ooit voor Von Berswordt-Wallrabe in België. Sterker nog: ooit reed ze één internationale cross. Dat was de EKZ CrossTour-manche in Meilen, Zwitserland. Ze werd er 24ste. Precies vijf jaar en twee dagen later stond ze aan het vertrek in Koksijde.

“Ik heb altijd echt graag willen crossen, maar de stap om fietsen en materiaal te kopen was best wel groot; het was niet te betalen”, lacht ze. “Toen ik bij Visma | Lease a Bike tekende, zei ik al dat ik het heel leuk zou vinden om in de winter te crossen. En zij wilden dat juist ook, om aan mijn explosiviteit te werken. De ploeg faciliteert nu alles, daar ben ik heel erg blij mee.”

Na wat regionale veldritten besloot ze zich toch een keer in te schrijven voor een grote cross. Ze werd in de zandklassieker meteen dertiende. “Boven verwachting!”, zegt ze enthousiast. “Ik werd echt als aller, allerlaatste opgeroepen. Er stonden toch bijna zeventig dames aan de start. Het was best een flinke opgave om door het pak te komen.”

“Bij de start is daar amper ruimte voor, je moet meteen die duinen oprennen. Met allemaal fietsen in je nek, kuiten en weet ik veel overal. Toen dacht ik nog: waar ben ik aan begonnen?! Maar daarna ging het verbazingwekkend goed. Voor mijn gevoel lag ik mijlenver achter. Ik wilde er niet uit gaan door de 80%-regeling en dat is gelukt!”

Ze reed daarna ook in Gullegem (elfde) en zondag start ze op het NK in Hoogeveen. “Dan eindigt dit avontuurtje, mijn mini-crosswinter. Ik heb dat samen met mijn vader gedaan, superleuk. Volgende winter hoop ik nog meer te gaan crossen. Al moet ik technisch nog wel heel veel leren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sophie von Berswordt-Wallrabe (@sophievonbw)

Via de mountainbike naar de weg

Het verhaal van Von Berswordt-Wallrabe begon op de mountainbike. In haar jeugd deed ze dat spelenderwijs en voor de sociale contacten bij wielervereniging Alcmaria Victrix. Toen ze wat ouder werd, verwaterde dat en stopte ze ermee. Pas toen ze ging studeren op de Universiteit van Maastricht en ze daar met de studentenvereniging MSMWV Dutch Mountains wat tochtjes op de racefiets maakte, ontdekte ze hoe mooi je daar kon fietsen.

Een tijdje later nam ze een trainer in arm om te proberen nog iets van haar laatste jaar als belofte te maken op de mountainbike. “Dat is toen gelukt, want ik werd zesde op het WK U23 en ik won het NK. Daarna is mijn mountainbikecarrière echt gaan rollen.”

In de jaren erna kwam ze uit voor een Zwitsers profteam en reed ze EK’s en WK’s met de Nederlandse selectie. Ze pakte brons (2019) en zilver (2021) op het NK Cross Country en won twee nationale titels op de MTB-discipline Marathon. Daarin is ze overigens nu nog altijd regerend kampioene.

Twee gebroken sleutelbenen in 2022 sloegen haar echter ver terug. “Daardoor verloor ik veel UCI-punten. Als gevolg kreeg ik geen contractverlenging, omdat de punten ook voor die teams tellen. En als je die niet hebt, ben je eigenlijk niets waard, tussen aanhalingstekens. Voor 2023 vond ik geen contract, maar kon ik bij Watersley toch doorgaan. Dat was wel lastig, alleen.”

Ontdekkingstocht bij Visma | Lease a Bike

Op 23 oktober 2023 kwam daar ineens het persbericht dat de MTB’er voor twee jaar getekend had bij wegploeg Visma | Lease a Bike. “Via-via kreeg ik de kans om er een test te doen. Daar kwam heel snel uit dat ze het in mij zagen zitten. En die kans wilde ik niet laten lopen. Ik vind wegwielrennen echt heel leuk en had me altijd voorgenomen dat als het mountainbiken me geen voldoening meer zou geven, ik het nog eens op de weg wilde proberen.”

“Voor 2024 had ik nog niets en ik studeer dit jaar ook af. Daarna wil ik kunnen leven van mijn sport. Op de MTB wilde ik me ooit kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar daarvoor is de concurrentie nu te sterk.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sophie von Berswordt-Wallrabe (@sophievonbw)

Nadat ze alle overwegingen had nagelopen, besloot ze vol voor haar wegcarrière te gaan. Wat dat betreft is 2024 een ware ontdekkingstocht. “Ik rijd een volledig wegprogramma, omdat de combi met het mountainbiken te lastig is. Een paar Marathons wil ik nog wel rijden in het rood-wit-blauw, maar dat is het ook wel zo’n beetje.”

“Dit jaar focus ik me op de Ardennenklassiekers. Dat ligt na aan mijn hart, vanuit mijn thuis in Maastricht. Ik begin straks in de Ronde van Valencia, dan doe ik Strade Bianche, ook echt een highlight. Daarna Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ik mag echt niet klagen, want ik vind dit echt een prachtig programma!”

Van Duitse adel, maar ook weer niet

Wie de achternaam van de voormalig mountainbikester ziet, zou kunnen denken dat ze getrouwd is. Dat is niet het geval, maar bijzonder is het verhaal achter haar naam wel. Von Berswordt-Wallrabe is namelijk van Duitse adellijke afkomst. “Het is wel een beetje ingewikkeld”, lacht ze.

“Mijn opa is van Duitse adel, maar mijn vader is niet zijn biologische zoon. Dus ik heb wel de naam, alleen niet dezelfde bloedlijn. Mijn halve familie is Duits en het is inderdaad een adellijke familie. Dat betekent dat mijn familie landgoed heeft in Duitsland. Maar omdat ik niet van de bloedlijn ben, merk ik daar verder weinig van. Ik heb geen titel. Wel is er volgens mij een erfenis van mijn opa, maar daarmee houdt het op.”

Ze hecht echter wel waarde aan haar bijzondere achternaam. Mocht ze ooit trouwen, dan kan haar aanstaande partner het vergeten dat zij een andere achternaam aanneemt. “Dat denk ik wel, haha. Maar dat zou ik sowieso eigenlijk graag willen, of ik nu van adel ben of niet. Ik vind het altijd gek als vrouwelijke sporters iets bereiken onder hun meisjesnaam, dat ze later plots anders heten. Waarom zou je niet je eigen naam houden? Voor mij is dat niet moeilijk, ik wil dat gewoon.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Sophie Von Berswordt-Wallrabe Naam: Sophie Von Berswordt-Wallrabe

Land: Nederland

Leeftijd: 27 jaar

Categorie: elite vrouwen

Ploeg: Visma | Lease a Bike

Favoriete cross: Namen, dat parcours lijkt me het beste bij mij te passen.

Als ik geen crosser was, was ik: Advocate; daar ben ik per slot van rekening voor aan het studeren.

Carrièredoel: Gòh, lastig te beantwoorden. Cliché misschien, maar dat is het maximale uit mijn lichaam halen. Ik wilde altijd als mountainbikester naar de Olympische Spelen, maar dat idee heb ik met de keuze voor Visma | Lease a Bike eerst laten vallen. Ook al om dat de Nederlandse concurrentie op de mountainbike nu zo waanzinnig goed is. Misschien dat ik de Spelen over een paar jaar op de weg kan doen, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen. Daarvoor moet ik me eerst bewijzen en dus kan ik er ook nog geen doel van maken.

Ongeluksgetal: Heb ik niet echt, evenmin als een geluksgetal. Misschien moet ik het rugnummer eens opzoeken toen ik in 2022 voor de tweede keer mijn sleutelbeen brak. Dan is dat mijn ongeluksgetal haha. En misschien toch een beetje dertien. Maar anderzijds: is die lading op dat getal er niet, dan had ik die connotatie er misschien ook niet bij gehad.

Lees hier de andere verhalen in de rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’