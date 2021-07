Drone Hopper nieuwe sponsor Androni Giocattoli-Sidermec

Androni Giocattoli-Sidermec gaat in 2022 verder onder de naam Drone Hopper. De Italiaanse formatie van de markante manager Gianni Savio maakte vandaag bekend dat de nieuwe hoofdsponsor voor maar liefst vier seizoenen heeft getekend.

Het Spaanse Drone Hopper – dat nog maar vijf jaar bestaat – is een fabrikant van drones die gebruikt worden bij branden, in de landbouw en voor logistieke oplossingen. “Het is een jong, groeiend bedrijf dat zijn internationale naamsbekendheid wil vergroten”, legt teambaas Savio uit. “We hebben een overeenkomst voor vier jaar getekend. Waar we aanvankelijk geleidelijk meer gaan investeren in ons ProTeam, is het onze ambitie om een stap omhoog te maken.”

De ploeg is nog in gesprek met zijn huidige partners. “De komende weken ronden we de gesprekken met de partners die ons de afgelopen jaren gesteund hebben af. Velen van hen hebben al hun steun toegezegd en we zijn ervan overtuigd dat anderen dat ook zullen doen”, legt financieel directeur Marco Bellini namens de ploeg uit.

Androni Giacattoli (en zijn voorgangers) zijn al enkele jaren een vaste waarde in met name de Italiaanse wedstrijden. Dit jaar stond de ploeg onder meer aan de start van de Giro d’Italia, waarin het in het verleden meerdere ritoverwinningen behaalde.